Le Mi Band 6 peut être livré avec un support GPS et un moniteur d’oxygène dans le sang (capteur SpO2), suggère une nouvelle fuite. Le prochain groupe de fitness du géant chinois de la technologie devrait également être doté du support vocal Amazon Alexa. Le successeur du Mi Band 5 de l’année dernière (Mi Smart Band 5 dans le monde) serait doté d’un écran relativement plus grand, bien que les détails de la taille exacte ne soient pas clairs. La nouvelle fuite ne met pas en évidence sa date de lancement, bien que Xiaomi dévoile généralement une nouvelle gamme de produits pour la maison intelligente et le fitness en juin.

Selon le pronostiqueur Magical Unicorn via son canal de blog Logger, les spécifications du prochain Mi Band 6 sont apparues dans les fichiers de base de l’application Zepp. L’application Zepp est généralement l’application compagnon de la gamme Amazfit de montres intelligentes et de trackers de fitness de Huami. Le pronostiqueur ajoute que le fichier du micrologiciel lors du démontage révèle deux variantes des modèles Mi Band 6 – l’une pour la Chine et l’autre pourrait être la variante mondiale. Xiaomi peut lancer le modèle mondial en tant que Mi Smart Band 6, comme il l’a fait avec ses précédents modèles Mi Band. De plus, la variante chinoise semble avoir NFC à bord tandis que la variante Global semble manquer de NFC – comme les derniers modèles Mi Band.

Le démontage de l’application aurait également repéré l’existence de 19 nouveaux modes de sports d’activités sur Mi Band 6. Certains des modes incluent le fitness en salle, le patinage sur glace en salle, HIIT, Core Training, Stretching, Stepper, Gymnastics, et plus encore. De plus, le Xiaomi Band devrait proposer de nouveaux cadrans. Le pronostiqueur note que le Mi Band 6 peut inclure la possibilité de définir des alarmes directement à partir du groupe lui-même. Comme mentionné, le bracelet de fitness est censé être livré avec un écran plus grand. Pour rappel, le Mi Band 5 ou Mi Smart Band 5 dispose d’un écran AMOLED couleur de 1,1 pouces.

Si le rapport est exact, Xiaomi espérerait rivaliser avec OnePlus qui a récemment lancé son premier OnePlus Band comprenant un capteur Sp02 et un moniteur de fréquence cardiaque. Il prend en charge 13 modes d’exercice et offre jusqu’à 14 jours d’autonomie par charge. Le OnePlus Band a un prix de 2499 Rs tandis que le Mi Band 5 est livré avec le prix.