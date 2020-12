Xiaomi s’est imposé comme un acteur sérieux sur le marché des appareils portables, avec sa gamme Mi Smart Band offrant beaucoup à bas prix.

Maintenant, alors que la concurrence d’Amazfit et d’Honneur augmente, que fera la société chinoise pour garder quelques étapes suivies avec précision?

Nous examinons le putatif Mi Smart Band 6 et rassemblons toutes les nouvelles et rumeurs sur le prochain tracker d’activité de Xiaomi.

Quand le Xiaomi Mi Smart Band 6 sortira-t-il?

Xiaomi a traditionnellement publié de nouveaux modèles Mi Smart Band en été, comme vous pouvez le voir dans le calendrier ci-dessous:

Xiaomi Mi Smart Band: juillet 2014

Xiaomi Mi Smart Band 1S: novembre 2015

Xiaomi Mi Smart Band 2: juin 2016

Xiaomi Mi Smart Band 3: mai 2018

Xiaomi Mi Smart Band 4: juin 2019

Xiaomi Mi Smart Band 5: juillet 2020

En utilisant cela comme guide, il semble très probable que le nouveau Xiaomi Mi Smart Band 6 arrivera vers juin 2021.

Combien coûtera le Xiaomi Mi Smart Band 6?

L’un des points forts de la gamme Mi Smart Band est la valeur incroyable qu’elle offre aux consommateurs.

Là où de nombreuses marques établies de longue date facturent souvent des prix proches de 100 £ / 100 $ ou plus, les trackers de fitness Xiaomi sont toujours bien inférieurs. Voici comment les modèles récents ont été tarifés:

Xiaomi Mi Smart Band 3: 19,99 £ / 19,99 $

Xiaomi Mi Smart Band 4: 34,99 £ / 34,99 $

Xiaomi Mi Smart Band 5: 39,99 £ / 39,99 $

Bien qu’il semble que le prix grimpe, environ 40 £ / 40 $ pour un tracker d’activité complet est un excellent rapport qualité-prix. Au moment de la rédaction de cet article, le magasin Mi UK avait en fait le Mi Smart Band 5 disponible pour 19,99 £, il vaut donc la peine de vérifier les ventes ou les promotions.

Si le modèle précédent est vrai pour le nouveau modèle, nous nous attendrions à ce que le Xiaomi Mi Smart Band 6 coûte 39,99 £ / 39,99 $ lors de sa sortie en 2021.

Quelles nouvelles fonctionnalités Xiaomi ajoutera-t-elle au Mi Smart Band 6?

On ne sait pas encore trop sur le Mi Smart Band 6, car Xiaomi n’a même pas encore confirmé qu’il deviendra une réalité.

Mais il y a encore quelques rumeurs qui circulent, nous les avons donc rassemblées avec quelques suppositions éclairées de notre part sur ce que vous pourriez voir dans le nouvel appareil.

Conception

En termes de design, nous ne nous attendons pas trop à un départ du Mi Smart Band 5, car celui-ci présentait déjà un écran plus grand que son prédécesseur (ne passant que de 0,95 pouces à 1,1 pouces) et il était également plus lumineux.

Il y a eu un compromis cependant, notre examen du Xiaomi Mi Smart Band 5 soulignant que la durée de vie de la batterie avait diminué en raison de la taille d’écran supplémentaire et des fonctionnalités supplémentaires. La durée de vie de la batterie étant un élément clé avec les trackers ces jours-ci, nous pensons que ce serait une surprise si le Mi Smart Band 6 élargissait à nouveau l’affichage immobilier.

Amazon Alexa

En regardant l’Amazfit Band 5, qui est fabriqué par Huami, qui fabrique également les bandes intelligentes de Xiaomi, l’une des caractéristiques les plus remarquables était l’inclusion de l’assistant intelligent Alexa d’Amazon.

Il serait très simple pour Xiaomi d’intégrer Alexa dans la prochaine version de son Smart Band, et avec Huami montrant comment cela se passe, les processus sont déjà en place pour une mise à niveau facile vers le Smart Band 6.

NFC

Nous avons vu quelques rumeurs prudentes sur l’inclusion de NFC sur le prochain Smart Band. Cela aurait beaucoup de sens, en particulier en ces jours de masques et de moins de personnes utilisant de l’argent liquide, pour que Xiaomi ajoute des capacités de paiement sans fil à son appareil.

Surveillance de l’oxygène sanguin

Encore une fois, en prenant l’exemple de l’Amazfit Band 5, il semble très probable que Xiaomi ajoutera la fonctionnalité qui a fait la une des journaux en 2020: la surveillance de l’oxygène dans le sang. Non seulement cela maintiendra le nouveau modèle en ligne avec ses concurrents, mais comme l’oxygène du sang est lié à des problèmes respiratoires, qui à son tour est un symptôme clé du coronavirus, ce serait quelque chose qui pourrait être d’une grande aide pour ceux qui surveillent leur santé.

GPS

Ok, c’est probablement un vœu pieux, car le GPS a tendance à être une fonctionnalité qui non seulement fait grimper le prix des trackers, mais a également un impact sur la durée de vie de la batterie. Souhaiterions-nous voir cela sur le Xiaomi Smart Band 6?

Oui, définitivement, car cela rendrait l’appareil indépendant d’un smartphone en termes de suivi des courses ou des sessions de cyclisme. Apparaîtra-t-il? En toute honnêteté, c’est probablement peu probable, mais nous serions heureux de nous tromper.

Pour voir à quoi le Xiaomi Smart Band 6 sera confronté, lisez notre tour d’horizon des meilleurs trackers de fitness.