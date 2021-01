Dire que le Xiaomi Mi A3 a eu de la malchance avec ses mises à jour logicielles serait honnêtement un euphémisme. Certes, le géant chinois a historiquement eu un peu plus de mal avec le logiciel de son appareil Android One en général, mais même selon ces normes, les quatre tentatives énormes qu’il a fallu pour apporter Android 10 au Mi A3 sont un peu difficiles. Ils ont maintenant été suivis de pas moins de trois versions d’Android 11 en succession rapide.

À la toute fin de l’année dernière, les utilisateurs de Mi A3 ont obtenu leur premier OTA d’Android 11, et beaucoup ont rapidement signalé qu’il avait brisé leurs appareils. Cela a entraîné un arrêt rapide du déploiement, ainsi qu’une promesse de prendre en charge gratuitement les téléphones concernés de la part de l’entreprise.

Cet arrêt a duré en gros quelques heures et une OTA a recommencé à semer. Crédit là où le crédit est dû – travail incroyablement rapide de la part de Xiaomi, même s’il s’agissait de contrôle des dommages. Cependant, la deuxième version d’Android 11, aussi fonctionnelle soit-elle, a laissé les utilisateurs désirer quelques choses. À savoir la fonction d’enregistrement d’écran intégrée, qui a été retirée de la version, ainsi que des correctifs de sécurité Android légèrement plus récents pour remplacer ceux de décembre 2020.





L’enregistrement d’écran est à nouveau disponible

Ces deux éléments sont présents dans le nouveau package OTA qui a récemment commencé à semer, avec un V12.0.4.0.RFQMIXM (variante globale) numéro construit. Le téléchargement fait 329 Mo et contient à la fois l’enregistreur d’écran et les correctifs de sécurité de janvier 2021. En outre, l’application YouTube Music est désormais une application système Android et fait partie du chargement par défaut.

En espérant que la troisième fois est le charme et que ce ne sera rien d’autre qu’une navigation fluide pour les utilisateurs de Mi A3 à partir de maintenant.

La source