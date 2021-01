Xiaomi Mi A3 obtient la deuxième mise à jour Android 11 mais certains utilisateurs rencontrent toujours des problèmes

Xiaomi a commencé à déployer une nouvelle mise à jour Android 11 pour Mi A3 en Inde. La dernière mise à jour intervient quelques jours après que les utilisateurs ont signalé des problèmes de brique avec le déploiement précédent du logiciel. La société de technologie chinoise avait reconnu le problème avec la dernière mise à jour d’Android 11 qui a été immédiatement interrompue pour les marchés mondiaux. Notamment, certains utilisateurs de Mi A3 sur Twitter affirment que la dernière version d’Android 11 pour le smartphone Mi comporte encore plusieurs bogues.

Le Mi A3 reçoit Android 11 avec la version du micrologiciel 12.0.3.0.RFQMIXM d’une taille de 1,40 Go. Le déploiement de la mise à jour a commencé plus tôt cette semaine et a été initialement signalé par certains utilisateurs sur Twitter. En termes de titres, il porte également le correctif de sécurité Android de décembre 2020. La mise à jour Android 11 apportera une foule de nouvelles fonctionnalités telles que la caméra améliorée, la bulle de discussion, le mode sombre amélioré, etc.

Cependant, certains utilisateurs de téléphones Mi A3 en Inde signalent d’étranges bogues affectant les appels Wi-Fi et d’autres fonctionnalités même après la nouvelle mise à jour. « Ceux qui n’ont pas encore mis à jour, je vous recommande de vous en tenir à A10, car A11 n’a rien de nouveau et comporte de nombreux bugs parmi lesquels ‘Charging Slow’ est le principal », a déclaré un utilisateur sur Twitter.

@Xiaomi @XiaomiIndia @manukumarjain# mia3Xioami est la seule société confrontée au nième problème lors de la mise à jour de l’appareil. A11 Suivi de la mise à jour1.Mise à jour de la date du 31 décembre Résultats en brique dure2. Mise à jour de la date du rouleau 5 janvier Résultats Écran tactile mortS’il vous plaît, pouvez-vous nous guider quand mettre à jourMerci— MOHD AFEEF (@ afeef1915) 6 janvier 2021

Pendant ce temps, les utilisateurs dont les téléphones ont rencontré des problèmes de briques après la dernière mise à jour logicielle devraient se rendre dans un centre de service Mi. Xiaomi avait annoncé que tous les téléphones Mi A3 en brique seraient réparés gratuitement, que les téléphones soient sous garantie ou non. « Nous sommes conscients du problème sur certains appareils Mi A3 à la suite d’une récente mise à jour d’Android 11. Nous avons depuis interrompu le déploiement. Nous demandons aux utilisateurs qui rencontrent ce problème de se rendre dans l’un des 2 000 centres de service et plus à travers le pays les plus proches de chez vous. une solution sera fournie gratuitement sans condition (dans ou au-delà de la garantie) », a déclaré la société dans un communiqué.

Xiaomi n’a pas encore résolu les problèmes avec la nouvelle mise à jour d’Android 11 auxquels certains utilisateurs de Mi A3 sont confrontés.