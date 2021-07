Xiaomi Mi 9 reçoit maintenant la mise à jour MIUI 12.5 basée sur Android 11

Xiaomi va de l’avant avec ses mises à jour de MIUI 12.5, et le dernier téléphone à être doté de cette version de la peau est le Mi 9 en Europe. C’est en fait une double célébration pour les propriétaires de Mi 9, car non seulement le téléphone obtient MIUI 12.5, mais la version Android sous-jacente a également changé, passant d’Android 10 à Android 11.

C’est donc un gros problème, à la fois au sens figuré et au sens propre – le téléchargement est de 2,4 Go, donc si vous avez un forfait de données plafonné, assurez-vous d’utiliser le Wi-Fi pour le récupérer.

La nouvelle version est étiquetée MIUI V12.5.1.0.RFAEUXM, et comme nous l’avons déjà mentionné (et que « EU » dans le nom l’indique clairement), celle-ci est destinée aux unités Mi 9 qui ont été vendues sur les marchés européens. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran du journal des modifications ci-dessus, la version est étiquetée « Stable », mais cela ne signifie pas nécessairement que toutes les unités Mi 9 à l’état sauvage l’obtiennent maintenant, car Xiaomi aime avoir un très petit déploiement au départ, ce qui rend bien sûr qu’il n’y a pas de bogues spectaculaires qui interviennent.

Si tout va bien, un déploiement plus large devrait suivre dans les semaines à venir. Bien sûr, si vous avez acheté un Mi 9 en Europe, vous pouvez toujours continuer à vérifier manuellement, vous ferez peut-être partie des chanceux.

Le journal des modifications lui-même est fondamentalement le même que pour tous les autres déploiements de MIUI 12.5, mentionnant « 20 fois plus de puissance de rendu » pour le système, « des ajustements de modèle de périphérique personnalisés » qui devraient accélérer n’importe quel téléphone, et des choses telles que « MIUI est devenu plus léger , plus rapide et plus durable », quoi que cela signifie. Vous obtenez également le niveau de correctif de sécurité de juin 2021 bien que ce soit probablement en août au moment où toutes les unités Mi 9 installent cette mise à jour – mais ce n’est que le triste état des mises à jour de sécurité dans MIUI-land.

Enfin, l’application Notes reçoit une énorme mise à jour dans MIUI 12.5, avec la prise en charge des mises en page dynamiques, des cartes mentales avec des structures complexes, de nouveaux outils pour griffonner et dessiner, un nouveau raccourci gestuel et la prise en charge d’extraits.

La source (en grec)