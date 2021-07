Xiaomi Mi 12 Date de sortie, prix, spécifications et rumeurs

Xiaomi va de plus en plus fort, la société chinoise dépassant récemment Apple pour prendre la deuxième place des expéditions mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2021, juste derrière Samsung.

Ce n’est pas trop surprenant cependant, car Xiaomi propose une gamme impressionnante de produits, notamment dans le segment haut de gamme du marché où il a fait d’énormes progrès ces dernières années. Cela devrait se poursuivre maintenant avec la sortie prévue du Xiaomi Mi 12. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain téléphone phare.

Quelle est la date de sortie du Xiaomi Mi 12 ?

Nous n’avons pas encore reçu de date précise sur le moment où nous verrons le Mi 12. Mais nous pouvons utiliser ses prédécesseurs comme indication du moment où il pourrait apparaître. Voici quand ils ont tous fait leurs débuts :

Xiaomi Mi 11 – décembre 2020 (Chine), mars 2021 (mondial)

Xiaomi Mi 10 – février 2020 (Chine), mars 2020 (mondial)

Xiaomi Mi 9 – mars 2019 (Chine), avril 2019 (mondial)

Xiaomi Mi 8 – mai 2018 (Chine), novembre 2018 (mondial)

Comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de modèle qui a été établi, avec la version mondiale des nouveaux appareils Mi arrivant généralement en mars ou avril. Avec cela comme guide, il semble probable que Xiaomi continuera avec ce calendrier et publiera le Mi 12 dans le monde entier dans Mars 2022, avec des débuts chinois à venir quelques mois plus tôt.

Vous êtes également sûr de vous voir proposer une gamme d’options lorsque le lancement arrivera, car Xiaomi a renforcé sa gamme Mi au cours de la dernière année pour inclure les modèles Pro, Lite, SE, T et Ultra qui atteignent tous des prix différents et incluent des spécifications pour correspondre. . Cependant, ils répartissent les sorties tout au long de l’année, de sorte qu’ils peuvent ne pas s’aligner côte à côte lorsque le Mi 12 est dévoilé – et en fait, il a déjà été dit que le Mi 12 Ultra arriverait dans juin 2022.

N’oubliez pas que pour le moment, Xiaomi n’a pas tendance à lancer officiellement ses téléphones aux États-Unis. Par conséquent, même si nous nous attendons à un lancement mondial, il est peu probable que cela inclue l’Amérique du Nord.







Combien coûtera le Xiaomi Mi 12 ?

Encore une fois, il n’y a pas de prix officiel pour le Mi 12, car il faut encore un certain temps avant de s’attendre à ce qu’il soit lancé. Alors, une fois de plus, nous nous tournons vers les modèles précédents.

Xiaomi Mi 11 – 749 £ / 749 € (environ 910 $)

Xiaomi Mi 10 – 799 £ / 799 € (environ 1 095 $)

Xiaomi Mi 9 – 499 £ / 449 € (environ 685 $)

Xiaomi Mi 8 – 459 £ / 459 € (environ 630 $)

Au fil du temps, le prix de la gamme a augmenté. Le saut principal était entre le Mi 9 et le Mi 10, le Mi 11 restant à peu près au même niveau de prix. Comme on dit également qu’un Mi 12 Ultra fait suite au Mi 11 Ultra, qui coûte 1 199 £/1 199 €, nous espérons que Xiaomi pourra garder le même prix lorsque le nouveau modèle arrivera.

Quelles sont les spécifications du Xiaomi Mi 12 ?

Nous avons déjà vu circuler quelques rumeurs qui pourraient nous donner quelques indications sur les intentions de Xiaomi. Le site technologique chinois MyDrivers rapporte une fuite potentielle selon laquelle le Mi 12 pourrait être livré avec le premier appareil photo principal 200MP au monde, ce qui serait un saut par rapport au jeu de tir 108MP du Mi 11. Nous avons déjà vu des rumeurs similaires pour le Samsung S22 Ultra , bien que cela soit en évolution car il y a des contre-rumeurs selon lesquelles la société coréenne a décidé de ne pas utiliser le capteur sur ses appareils de prochaine génération.

Si tel est le cas, cela laisse la porte ouverte à Xiaomi pour voler et réclamer la couronne de 200 MP. Bien sûr, de plus grandes quantités de pixels n’équivalent pas nécessairement à de meilleures images, bien que le nouveau capteur 1 pouce soit également censé utiliser la technologie de binning de pixels 16 en 1, ce qui signifie qu’il pourrait obtenir des résultats impressionnants si le logiciel est à la hauteur. .

Une autre première potentielle pour Xiaomi pourrait être que le Mi 12 soit lancé avec le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 895 qui devrait arriver d’ici la fin de 2021, remplaçant l’actuel roi de la colline, le Qualcomm Snapdragon 888+.

Le processeur utilisera un processus de fabrication de 4 nm et devrait apporter des améliorations en termes de performances et d’efficacité énergétique. Ces marges peuvent faire une grande différence dans le domaine du marché très disputé où le Mi 12 entrera, même s’il ne conservera pas longtemps l’avantage car tous les combinés premium seront sans aucun doute équipés du nouveau silicium.

MyDrivers rapporte également que le Mi 12 pourrait comporter un panneau LTPO, qui permet des taux de rafraîchissement variables, bien que le haut reste à 120 Hz. Il y a aussi des rumeurs sur le site espagnol XiaomiAdictos selon lesquelles l’écran pourrait se vanter d’une résolution 2K et que l’un des appareils photo aura un téléobjectif avec une « capacité de grossissement optique élevée ».

En ce qui concerne la batterie, MyDrivers rapporte également que le Mi 12 sera équipé d’une charge rapide de 120 W et éventuellement d’une charge sans fil de 100 W. L’Ultra devrait être encore plus impressionnant, et le site affirme qu’il sera le premier téléphone de production de masse à intégrer la technologie HyperCharge filaire 200 W de Xiaomi, capable de charger complètement une batterie de 4000 mAh en seulement huit minutes.

Aucune rumeur sur d’autres spécifications pour le moment, mais revenez régulièrement car nous mettrons à jour cette fonctionnalité lorsque plus de détails seront disponibles. En attendant, essayez de lire notre guide des meilleurs téléphones Xiaomi 2021 et des meilleurs nouveaux téléphones à venir en 2021 pour voir quoi d’autre pourrait tirer sur votre carte de crédit.