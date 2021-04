Xiaomi se prépare à lancer un trio d’appareils haut de gamme en Inde le 23 avril, et aujourd’hui, les différents combos mémoire / stockage dans lesquels ils seront proposés ont été dévoilés par un pronostiqueur prolifique.

Nous parlons du Mi 11 Ultra, qui sera proposé en Inde avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que des Mi 11X et Mi 11X Pro.

On dit que ces deux sont des rebaptisés du Redmi K40 et du Redmi K40 Pro +, respectivement (et nous avons déjà vu le K40 sur d’autres marchés sous le nom de Poco F3 et le K40 Pro + sous le nom de Mi 11i, car Xiaomi adore tout simplement confondre le tout. monde sur sa gamme de produits).

Redmi K40 Pro + (alias Mi 11X Pro)

Le Mi 11X et le Mi 11X Pro seraient tous deux disponibles en deux variantes en Inde, associant 8 Go de RAM à 128 Go ou 256 Go de stockage.

Si vous êtes intéressé par le reste des spécifications, vous pouvez simplement regarder les modèles sur lesquels ils sont basés et vous attendre à ce qu’ils soient identiques de toute autre manière.

La source