Xiaomi Mi 11i pour examen

C’est le Xiaomi Mi 11i si vous êtes en Europe. Si vous êtes en Inde, alors c’est le Xiaomi Mi 11X Pro et il partage la majorité de ses spécifications et tous ses looks avec le Xiaomi Mi 11X et le Poco F3. Embrouillé? Ne vous inquiétez pas – selon l’endroit où vous vivez, Xiaomi ne fournira qu’un de ces très bons téléphones.

Le modèle européen que nous avons ici est livré avec un chargeur 33W, un câble USB, une clé de 3,5 mm et un étui. Vous pouvez choisir le Mi 11i maintenant pour 649 € avec 8/128 Go ou 699 € avec 8/256 Go et en trois couleurs – Argent céleste, Noir cosmique et Blanc givré. Nous avons le plus représentatif du groupe au bureau.

Malgré un nom qui suggère une variante moindre du Mi 11, le Mi 11i est tout à fait le téléphone premium. L’écran est un Super AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec prise en charge HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La triple caméra à l’arrière a une caméra principale de 108MP comme étoile avec un casting de soutien d’un ultra-large 8MP et d’une macro 5MP.

Un Qualcomm Snapdragon 888 fournit de nombreuses performances et une connectivité 5G.

Notre unité est livrée avec 256 Go de stockage. Il exécute MIUI 12 sur Android 11, qui est fluide et rapide. Nous aimons particulièrement les petits ajustements comme la possibilité de passer à une zone de basculement de style centre de commande plus intuitive et le sélecteur de tâches vertical (que vous pouvez revenir à une zone verticale standard).

Nous sommes plongés dans la critique du Xiaomi Mi 11i, alors restez à l’écoute de nos découvertes!