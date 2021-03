Dans le Mi 11 Ultra, cela sera en outre combiné avec une cathode à oxygène (la borne positive), qui crée les molécules de silicium-oxygène très mobiles lorsque la batterie est chargée. Grâce à la mobilité élevée, la batterie en question peut atteindre des vitesses de charge plus rapides que ce que n’importe quelle batterie au lithium-ion peut atteindre. En raison de la capacité de charge potentielle latente plus élevée du silicium, la batterie peut également stocker des quantités de charge plus élevées que celles au lithium-ion, et par conséquent, les fabricants de batteries peuvent créer des cellules avec les mêmes capacités que celles des téléphones d’aujourd’hui avec des tailles beaucoup plus minces.

