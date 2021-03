Xiaomi Mi 11 Ultra obtient la certification en Indonésie, un pas de plus vers son lancement

Si vous pensiez que le Mi 10 Ultra de l’année dernière était un smartphone insensé (dans le bon sens), le prochain Mi 11 Ultra veut surpasser son prédécesseur avec un écran fou sur le dos – afin que vous utilisiez l’appareil photo principal (également insensé). tableau pour les selfies et les vlogs, nous supposons.

Quoi qu’il en soit, le Mi 11 Ultra a été certifié en Indonésie, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous. Cela ne nous dit rien sur l’appareil, à part que c’est un pas de plus vers le lancement. Oh, et qu’il sera officiellement disponible en dehors de la Chine, contrairement au Mi 10 Ultra. Mais cela était également évident à partir de son numéro de modèle se terminant par «G» (pour «global» dans le jargon Xiaomi).

Comme le prouve une vidéo pratique divulguée en février, le Mi 11 Ultra est le M2102K1G. De cette expérience pratique, nous avons également obtenu la plupart de ses spécifications, alors voici la liste rapide. Attendez-vous à ce que le produit phare de Xiaomi pour 2021 soit doté d’un écran AMOLED de 6,81 pouces WQHD + 120 Hz, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68, de haut-parleurs stéréo, du Snapdragon 888 à la barre et d’une batterie de 5000 mAh avec 67 W de charge filaire et 67 W sans fil. comme charge sans fil inverse 10W.

Les caméras méritent un paragraphe à part. Le capteur principal est probablement le plus gros jamais installé dans un smartphone, avec une résolution de 50 MP (sortie de 12,5 MP avec binning de pixels), associé à un objectif ultra-large de 48 MP et à un zoom périscope de 48 MP capable d’un grossissement optique d’environ 5x et 120x zoom numérique.

