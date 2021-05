Xiaomi Mi 11 Ultra est mis en vente au Royaume-Uni aux côtés de Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Special Edition, se vend rapidement

Le smartphone grand public le plus haut de gamme et le plus cher de Xiaomi, le Mi 11 Ultra, devait enfin atteindre les côtes européennes le 11 mai, mais il est en fait arrivé plus tôt au Royaume-Uni.

Il a été mis en vente aujourd’hui à 13 heures, pour 1199 £, mais même avec ce prix, il a réussi à se vendre rapidement – et il est toujours épuisé.

Aux côtés du meilleur chien, Xiaomi UK a également une vente pour le Mi 11 Lite 5G, qui peut être le vôtre pour 369 £ – soit 30 £ moins cher que son prix habituel. Et si vous vous sentez spécial, la société propose une édition spéciale Mi 11 avec un design arrière unique et l’autographe du PDG de Xiaomi, Lei Jun, l’ornant.

Celui-ci peut être le vôtre pour 799 £, dans la limite des stocks disponibles. Pour ce montant d’argent, vous obtenez la variante du Mi 11 qui a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une Mi Watch gratuite. La vente se terminera le 9 mai, donc si l’un de ces appareils vous intéresse, dépêchez-vous.

