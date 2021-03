Le dernier smartphone de Xiaomi, le Mi 11 Ultra, s’ajoute à la gamme Mi 11 avec beaucoup de style et beaucoup de substance. Le téléphone, qui réussit le lancement en décembre du Xiaomi Mi 11 dans certains pays, apporte à la table un processeur phare Qualcomm Snapdragon 888, devient le premier téléphone à utiliser le dernier capteur ISOCELL GN2 de Samsung pour les caméras et même un écran selfie sur le retour. Le fait est que nous ne connaissons pas encore les prix ou les détails de disponibilité, mais nous espérons vraiment que Xiaomi arrivera bientôt en Inde. Le prix du Mi 11 Ultra en Chine commence à 5 999 yuans, soit environ 910 $ ou 66 207 Rs après conversion directe pour vous donner une idée générale. Cela signifie également que la gamme Mi 11 compte désormais trois téléphones, le Mi 11 étant maintenant rejoint par le Mi 11 Lite et ce magnifique Mi 11 Ultra. Il s’agit du dernier téléphone phare de Xiaomi, et chaque fois qu’il sera mis en vente en Inde, il se placera tout en haut de l’échelle des prix de Xiaomi. Il devrait concurrencer la série Samsung Galaxy S21, en particulier le Samsung Galaxy S21 Ultra. Il y a aussi le OnePlus 9 Pro qui doit être considéré comme un concurrent.

À travers le quotient cool du Mi 11 Ultra, il y a trois caméras à l’arrière: un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscope de 48 mégapixels et un ultra-large de 48 mégapixels. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est le premier smartphone à utiliser le nouveau capteur ISOCELL GN2 de Samsung. Cela a de grands pixels de 1,4 micron, qui lorsque le regroupement de pixels est déployé pour combiner les données de plusieurs pixels en un seul, devient 2,8 microns pour les photos standard. Le Mi 11 Ultra utilise un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 120x. Faites votre choix. Remarquez que cela dispose également d’un système de mise au point laser à 64 points. Sur le papier, cela devrait correspondre à ce que vous attendez d’un téléphone Android phare en termes de photographie, mais beaucoup dépendra de la façon dont les algorithmes de traitement d’image ont été peaufinés – et c’est quelque chose que nous ne saurons que lorsque nous faire l’expérience du téléphone. Ce n’est pas tout. Le module caméra intègre également un écran AMOLED de 1,1 pouce situé à côté du module caméra, ce qui devrait être une excellente nouvelle pour ceux qui ont tendance à prendre beaucoup de selfies. Cela peut également être utilisé pour jeter un œil aux notifications, au cas où vous voudriez garder votre téléphone face cachée lors de réunions afin de ne pas être dérangé par un écran régulièrement éclairé.

En ce qui concerne ce qui se trouve sous le capot, le Mi 11 Ultra exécute le processeur Qualcomm Snapdragon 888, et vous pourrez sélectionner des variantes avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il y a ce que Xiaomi dit est une batterie plus dense de 5000 mAh avec une charge rapide de 67 watts également, avec et sans fil. Le Mi 11 Ultra reçoit également des haut-parleurs accordés Harman Kardon. Le corps est en céramique et les options de couleur de lancement incluent le noir et le blanc. Il est également étanche IP68. L’écran, le principal une fois que vous arrêtez d’admirer l’écran secondaire, est un écran AMOLED de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Il est évalué à 1700 nits de luminosité et est prêt pour le contenu HDR10 + et Dolby Vision. Assis au-dessus de l’écran se trouve le Corning Gorilla Glass Victus. La caméra selfie assise dans le trou de perforation est un vivaneau de 20 mégapixels. Tout compte fait, nous ne pouvons pas attendre une mise à jour sur la date de sortie du Xiaomi Mi 11 Ultra en Inde. Nous espérons vraiment que cela se produira bientôt, car il s’agit d’un téléphone trop excitant pour être manqué – et les fans de Mi économiseraient sûrement déjà pour cette beauté puissante. Laissez les batailles phares des téléphones Android continuer!