Xiaomi actualisera la série Mi 11 avec Mi 11 Ultra, 11 Pro et Mi 11 Lite (alias Mi 11 Youth Edition) demain 29 mars lors de l’événement « Mega Launch » de Xiaomi. Avant le lancement, le Mi 11 Ultra serait apparu sur le site Web d’analyse comparative de Geekbench avec le numéro de modèle M2102K1C. La liste montre que le smartphone avec Android 11, le SoC Snapdragon 888 et 12 Go de RAM. Il souligne en outre que l’appareil a atteint un score de 1 132 au test monocœur et 3 488 au test multicœur. Auparavant, un smartphone supposé être le Mi 11 Ultra avait reçu la certification en Indonésie avec le numéro de modèle M2102K1G – où le « G » suggère qu’il s’agit d’un modèle mondial.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy