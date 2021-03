Le Xiaomi Mi 11 Ultra mérite vraiment son nom exceptionnel. Il est difficile de choisir quelle est la plus grande force du téléphone, mais c’est peut-être l’appareil photo.

Le Mi 11 Ultra sera disponible dans le monde entier, mais les fans en Inde auront un autre téléphone alimenté par Snapdragon 888 à considérer – le Xiaomi Mi 11i, qui est la version locale du Redmi K40 Pro +.

Xiaomi Mi 11 Ultra

L’énorme capteur Samsung GN2 fait ses débuts avec le Mi 11 Ultra. À 1 / 1,12 « , c’est le plus grand capteur jamais utilisé dans un téléphone grand public et il possède certains des plus gros pixels que nous ayons vus ces dernières années – 1,4 µm avant même que quiconque mentionne le mot » binning « . En fait, le GN2 prend en charge le binning 4 en 1, ce qui donne une taille de pixel effective de 2,8 µm.









Xiaomi Mi 11 Ultra

Le capteur bénéficie des avantages de la stabilisation optique de l’image (OIS) et introduit Dual Pixel Pro, qui améliore la vitesse et la précision de la mise au point automatique. Il existe également Smart ISO Pro, qui peut capturer des photos HDR en un instant.

Les deux autres caméras à l’arrière du Mi 11 Ultra ne sont pas moins impressionnantes. L’objectif périscope offre un zoom optique 5x et un zoom hybride 10x. Mieux encore, il est associé à un capteur 48MP (IMX586), qui est assez grand en soi – 1 / 2,0 ”, 0,8 µm pixels (1,4 µm après le binning). A titre de comparaison, le Galaxy S21 Ultra possède un capteur 10 MP 1 / 3,24 ”(1,22 µm) derrière son périscope. De plus, le téléphone Xiaomi peut enregistrer 8K via son périscope, ce qui semble être une autre première. Quoi qu’il en soit, cet appareil photo a également OIS, bien que l’objectif soit un peu sombre à f / 4.1.







Test de zoom Xiaomi Mi 11 Ultra

Ensuite, il y a la caméra ultra-large, qui a un objectif de 128 ° et un capteur 48MP 1 / 2.0 ”qui lui est propre (IMX586 encore). L’objectif est autofocus et peut prendre des photos macro. Comme les deux autres caméras à l’arrière, celle-ci peut enregistrer des vidéos 8K. En outre, tous les trois prennent en charge le mode nuit.



Les trois caméras arrière du Mi 11 Ultra peuvent enregistrer des vidéos 8K • Écran AMOLED secondaire de 1,1 po

La batterie est l’autre caractéristique de la tête d’affiche du Mi 11 Ultra. Il est légèrement plus grand que la moyenne pour un téléphone à charge ultra rapide, 5000 mAh, et établit une nouvelle référence avec la prise en charge de la charge sans fil de 67 W. Cela correspond à la charge filaire de 67 W, les deux peuvent remplir la batterie jusqu’au sommet en seulement 36 minutes.

Pour y parvenir, Xiaomi a conçu en interne une technologie de «suralimentation 6x», comprenant une puce personnalisée qui permet une charge sans fil à 30 V et une technologie de contrôle de courant à plusieurs niveaux qui accélère la charge de 10%. Le téléphone prend également en charge la charge inversée de 10 W pour une bonne mesure.

Bon, maintenant nous pouvons parler des choses ordinaires. Et par ordinaire, nous entendons des choses comme l’écran AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution de 1440p + et la protection Gorilla Glass Victus. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais il n’est pas adaptatif (donc ordinaire) et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

C’est un excellent écran avec un A + de DisplayMate, gagné grâce au support HDR10 + et Dolby Vision. De plus, il est bien calibré pour l’espace colorimétrique DCI-P3 et dispose d’un mode de luminosité élevée pour 900 nits de luminosité (la luminosité maximale est de 1700 nits).



Écran AMOLED de 6,81 po avec Gorilla Glass Victus, résolution de 1440p +, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Une autre caractéristique phare est le chipset Snapdragon 888 – nous n’en attendions pas moins d’un produit phare. Xiaomi a attaché un nouveau système de refroidissement triphasé et ajouté 12 Go de RAM LPDDR5 plus 256 Go de stockage UFS 3.1. Le triple FAI du chipset est utilisé à plein régime, permettant au Mi 11 Ultra de filmer avec les trois caméras simultanément.

Le téléphone a des haut-parleurs stéréo qui ont été retouchés par Harman Kardon. En outre, il porte une certification Hi-Res Audio. Hélas, il n’y a pas de prise casque 3,5 mm. Cependant, il y a Bluetooth 5.2 à bord pour les écouteurs sans fil. La connectivité supplémentaire comprend la double carte SIM 5G, le Wi-Fi 6E, le NFC et un blaster infrarouge.



Haut-parleurs stéréo (en haut et en bas) avec Sound By Harman / Kardon

Avec les choses ordinaires à l’écart, jetons un autre coup d’œil à l’arrière. Il est fait de céramique, disponible en noir et blanc. C’est un matériau que Xiaomi utilise occasionnellement pour les téléphones spéciaux de sa gamme. Le téléphone est classé IP68, ce qui signifie qu’il est étanche à la poussière et peut être submergé sous 1,5 m (5 pieds) d’eau pendant une demi-heure (au fait, les Mi 11 Ultra et Pro sont les premiers téléphones IP68 de Xiaomi).









Le Xiaomi Mi 11 Ultra sera disponible dans le monde entier en noir et blanc

Une autre chose à noter au dos est l’affichage secondaire. Il s’agit d’un panneau AMOLED de 1,1 ”(résolution de 126 x 294 px) avec une luminosité maximale de 450 nits. Il dispose d’un mode Always On et peut afficher des notifications, en plus il peut être utilisé comme viseur lors de la prise de selfies avec l’appareil photo principal.







L’écran secondaire à l’arrière peut afficher des notifications et d’autres informations • Il peut également être utilisé comme viseur

Le Xiaomi Mi 11 Ultra sera disponible dans le monde entier. En Chine, le modèle de base dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, il coûtera 6000 CNY (915 $ / 775 €). Vous pouvez passer à 12 Go de RAM pour un supplément de 500 CNY. Le modèle le plus performant dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, celui-ci est de 7 000 CNY. L’Ultra sera mis en vente en Chine le 2 avril.

En Europe, le modèle 8/256 Go sera bientôt disponible pour 1 200 €.

Outre les options de couleur noir et blanc, Xiaomi publie également une édition spéciale Marble Ceramic. Il dispose également de 12/512 Go de mémoire et porte le même prix de 7 000 CNY.









Xiaomi a également dévoilé une édition spéciale Marble Ceramic

Si vous voulez garder le magnifique dos en céramique en sécurité, vous pouvez vous procurer un étui en cuir vegan pour CNY 150 (disponible en bleu et orange. Il y a aussi un étui à rabat «miroir» pour CNY 200 qui protège également l’écran.

Xiaomi Mi 11i

Parallèlement aux marchés mondiaux de l’Ultra, le Xiaomi Mi 11i, également connu sous le nom de Redmi K40 Pro +, recevra le Xiaomi Mi 11i. Il s’agit d’un autre smartphone alimenté par Snapdragon 888 avec un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (plus un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz).









Xiaomi Mi 11i (alias Redmi K40 Pro +): chipset Snapdragon 888 • Caméra principale 108 MP (HM2) • Batterie 4520 mAh

La caméra n’est pas en reste non plus, avec le capteur 108MP HM2. Il est plus petit que le GN2, mesurant 1 / 1,52 ”, mais avec un binning 9 en 1, il peut créer des pixels de 2,1 µm. Et il prend en charge le zoom numérique sans perte jusqu’à 3x en mode natif.

Ce qui est important car le Mi 11i n’a pas de caméra zoom dédiée. Il possède une caméra ultra-large 8MP (119 °) et une caméra macro téléobjectif 5MP.

Passant à autre chose, la batterie de 4520 mAh prend en charge une charge rapide de 33 W et peut être entièrement remplie en 52 minutes. L’écran est protégé par l’ancien Gorilla Glass 5 et le téléphone lui-même est résistant aux éclaboussures (IP53).

Le Mi 11i sera livré avec deux options de mémoire: 8/128 Go et 8/256 Go. La palette de couleurs propose trois options: argent céleste, blanc givré et noir cosmique.











Coloris Xiaomi Mi 11i: Argent céleste, Blanc givré et Noir cosmique

PS. Le fond d’écran par défaut du Mi 11 Ultra montre K1, l’un des sommets les plus difficiles à gravir au monde. Cela devrait vous dire à quel point les ambitions de Xiaomi pour ce téléphone sont grandes.