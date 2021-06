Xiaomi Mi 11 Ultra apparaît sur Geekbench sous Android 12

Le Mi 11 Ultra est une version assez récente de Xiaomi et le téléphone initialement lancé avec Android 11 et MIUI 12.5 en plus. Aucune information officielle concernant la version bêta d’Android 12 n’a été divulguée, il est donc intéressant de voir le combiné faire son apparition sur Geekbench 5 avec le dernier système d’exploitation Android.

Remarquez qu’il s’agit de la version globale de l’appareil étant donné le numéro de modèle répertorié sur Geekbench – M2102K1G. Il s’agit probablement de la première observation du Mi 11 Ultra sous Android 12 et suggère que Xiaomi aura bientôt plus à partager sur la mise à jour.

Peut-être qu’un programme bêta ouvert d’Android 12 sera annoncé dans les semaines à venir, alors assurez-vous de suivre l’actualité et d’être prêt car ces programmes ont souvent des places limitées.

La source