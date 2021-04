Le Xiaomi Mi 11 Ultra est peut-être le smartphone ultime. En le regardant sous tous les angles, nous ne pouvons pas vraiment voir un défaut ou une lacune. Mieux encore, il est difficile de voir un téléphone correspondant à la spécification Mi 11 Ultra pour les spécifications, enfin, sauf peut-être cette autre Ultra.

Mais tout d’abord, faisons un déballage. Xiaomi expédie le Mi 11 Ultra avec un puissant chargeur 67W qui peut recharger le téléphone en moins de 40 minutes, un câble USB, un dongle 3,5 mm vers USB-C et un étui.

L’arrière du téléphone est l’endroit où les choses deviennent vraiment intéressantes. En ce qui concerne les îles de caméras, celui-ci est le papa! Il est énorme et est capable de renverser l’appareil que vous le laissez debout sans surveillance (nous le faisons parfois).

L’îlot de la caméra a une bonne raison de sa taille. Il abrite trois grands capteurs de caméra et un petit écran, apparemment directement issus d’une bande intelligente Mi Band 5.

En ce qui concerne l’appareil photo, vous obtenez un appareil photo principal de 50 MP avec un large champ de vision de 24 mm et le plus grand capteur d’appareil photo actuel dans un smartphone – le GN2 1 / 1,12 pouce de Samsung, complet avec PDAF double pixel, AF assisté par laser et stabilisation optique. Passage à l’ultra-large 48MP – il a un champ de vision correctement large à 12 mm et se trouve devant un grand capteur de 1 / 2,0 pouces avec PDAF. Ensuite, il y a la caméra périscope avec la même résolution et la même taille de capteur que l’ultra-large. Il fournit un zoom optique 5x (équivalent 120 mm).

Le petit écran secondaire peut sembler un gadget, mais il permet des selfies avec les trois puissants appareils photo principaux du Mi 11 Ultra. Il est un peu difficile d’obtenir une prise correcte pour pouvoir prendre une photo avec le bouton de volume, mais le résultat final en vaut la peine.

S’éloignant des caméras pendant une minute, le Xiaomi Mi 11 Ultra est également un smartphone complet à tous autres égards. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,81 pouces avec toutes les cloches et sifflets – résolution de 1440p, taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité fulgurante de 900 nits.

Il existe une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go ou 12 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh avec 67 W de charge à la fois avec ou sans fil. Vous obtenez deux haut-parleurs de chaque côté du Mi 11 Ultra et un capteur infrarouge sur le dessus. Et vous pouvez compter sur la protection IP68 contre l’eau et la poussière.

Restez à l’écoute pour plus de contenu avec le Xiaomi Mi 11 Ultra à venir.