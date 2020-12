Qualcomm a présenté son dernier chipset phare appelé Snapdragon 888, et les entreprises ont immédiatement commencé à se vanter d’apporter leurs nouveaux téléphones avec la plate-forme. Xiaomi est allé plus loin et a annoncé que la puce ferait ses débuts mondiaux sur le Xiaomi Mi 11.

Pendant ce temps, dans une réponse de Weibo, le directeur de Redmi, Lu Weibing, a révélé que le prochain produit phare de la marque serait également parmi les premiers téléphones dotés du SD888, sans révéler aucun détail sur une date de lancement ou un nom éventuel.

Le co-fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a tenu une allocution lors du Snapdragon Summit, parlant du partenariat fidèle entre son entreprise et Qualcomm. Les produits phares Mi ont toujours été parmi les premiers appareils dotés du dernier chipset Snapdragon, mais avec la gamme Samsung Galaxy S21 à la mi-janvier, le Mi 11 devra venir ce mois-ci ou dans les tout premiers jours de 2021.







Images présumées du Xiaomi Mi 11

Pendant ce temps, une image présumée du Xiaomi Mi 11 est apparue sur Weibo. Il a un design d’appareil photo assez inhabituel avec deux gros capteurs et un appareil photo plus petit, accompagné d’un flash LED. Cependant, la source originale a supprimé le message et après des heures à fouiller Weibo pour un republication, nous n’avons pas pu en trouver, ce qui a conduit à soupçonner qu’il n’était peut-être pas légitime.

Heureusement, nous en saurons plus dans les semaines à venir, alors restez dans les parages. Une fois que nous aurons des informations fiables sur les smartphones Mi 11 et Mi 11 Pro, ainsi que sur l’éventuelle série Redmi K40, nous vous tiendrons au courant.

