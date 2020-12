La prochaine ligne phare grand public de Xiaomi, probablement représentée par un Mi 11 vanille et un Mi 11 Pro, se rapproche de plus en plus de la sortie. Nous en sommes à peu près sûrs, vu comment cela est déjà apparu dans le moulin à rumeurs à plusieurs reprises.

Après avoir eu un assez bon aperçu du panneau avant propre et ininterrompu du Mi 11, nous avons maintenant droit à quelques prises de vue réelles du téléphone de l’arrière.











Xiaomi Mi 11 à l’état sauvage

Le fait de renvoyer l’arrangement de l’îlot de caméra principal de l’unité avec une fuite de cas antérieure pour le Mi 11 et le Mi 11 Pro indique clairement que la variante vanille apparaît dans cette séance photo en direct. Ce qui, d’ailleurs, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser est un peu trop «forcé», faute d’un meilleur terme, pour être une «fuite» accidentelle au sens traditionnel. Le téléphone n’est visible que de l’arrière, jamais de l’avant et est souvent tenu de manière presque à poser pour une photo. Peut-être que les images fixes proviennent d’un ensemble de photoshoot de produit réel, ce qui peut expliquer certaines des bizarreries. Ou bien, ils sont délibérément «divulgués». Pas que cela compte vraiment du tout, cependant. Nous avons juste pensé que cela valait la peine d’être noté.

Dans tous les cas, il s’agit d’un développement bienvenu, car nous pouvons voir le design du dos du Mi 11. Malgré la différence évidente de forme et de positionnement du module de caméra principal, cet accent particulier autour de la caméra principale envoie un clair Vibe Xiaomi Mi 10 Ultra.







Mi 11 et Mi 11 Pro

Les informations sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro sont encore un peu rares, mais nous en avons assez pour reconstituer une image approximative. Un écran QHD +, 120 Hz a été allégué pour le modèle Pro. En ce qui concerne la configuration de la caméra, le Pro devrait contenir un vivaneau principal de 50MP, aux côtés d’un téléobjectif de 12MP. Ce dernier est complet avec le support MEMC et les améliorations AI HDR. Nous ne pouvons que supposer que la caméra 12MP en question est le module périscope, vu dans la fuite du cas Mi 11 Pro, nous l’avons mentionné précédemment. Malheureusement, nous manquons de détails sur ce qui semble être une configuration à trois caméras sur le vanilla Mi 11.





Un verre trempé pour Mi 11

Passant à d’autres détails, nous sommes à peu près certains que les deux modèles Mi 11 utiliseront le chipset Snapdragon 888. Nous avons également des certifications de capacité de batterie qui suggèrent des packs 4780 mAh et 4970 mAh pour le vanilla Mi 11 et le Mi 11 Pro, respectivement. Les deux sont susceptibles d’être arrondis à 5000 mAh en marketing. Cette similitude étroite rend également plus probable le partage des proportions générales, du design et même d’un affichage entre les deux modes. Enfin, les deux téléphones devraient offrir une charge rapide de 55 W.

Source (en russe) | Via