Xiaomi Mi 11 sera la prochaine offre phare du fabricant chinois. D’après ce que nous savons officiellement, la série Mi 11 sera également la première série Xiaomi à être alimentée par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm que le fabricant de puces américain avait annoncé plus tôt ce mois-ci. Avant son lancement, Mi 11 est un smartphone très attendu, ce qui signifie qu’il existe une multitude de rapports et de rumeurs sur le prochain smartphone. Maintenant, un rendu Mi 11 a fait surface sur Internet, ce qui suggère la conception de la prochaine génération de produit phare de Xiaomi. Le nouveau rendu montre à la fois les panneaux avant et arrière du smartphone.

Le rendu du Xiaomi Mi 11 est une gracieuseté du concepteur Ben Geskin, qui a proposé le rendu basé sur les fuites autour de la série Mi 11. Le rendu montre une configuration de caméra arrière triple avec un flash LED et un écran incurvé. Le rendu Mi 11 montre également une conception de perforation avec une seule caméra logée dans la découpe de perforation. Récemment, des images en direct du Mi 11 ont fait surface sur la plateforme de micro-blogging chinoise Weibo. Ces images ont également montré un design similaire au rendu récemment surfacé.

Le Xiaomi Mi 11 arriverait au début de 2021, certains rapports indiquant que le téléphone pourrait être annoncé dès la fin de 2020. Mi 11 sera alimenté par le dernier SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. En plus du processeur, le Mi 11 aurait un écran QHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est également susceptible de comporter un appareil photo principal de 108 mégapixels à l’arrière. Les autres spécifications du Mi 11 incluent au moins 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, une caméra frontale de 20 mégapixels et une batterie de 4780 mAh avec une charge filaire de 50 W et une charge sans fil rapide de 30 W.