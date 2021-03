Xiaomi a lancé son événement de lancement Mega en Chine plus tôt dans la journée et le premier appareil à être annoncé sur scène était le Mi 11 Pro. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a décrit le téléphone comme le «roi d’Android» et il possède certainement des spécifications de premier ordre.

L’avant est dominé par une résolution QHD d’affichage AMOLED à quatre courbes de 6,81 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Dolby Vision. Le panneau est protégé par Gorilla Glass Victus de Corning et est livré avec un protecteur d’écran quadruple incurvé pré-appliqué. Le Mi 11 Pro dispose également de deux haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon et d’une petite découpe perforée pour la caméra selfie 20MP.

En parlant de caméras, le Mi 11 Pro est le premier appareil à intégrer le capteur de caméra GN2 50MP de Samsung. L’énorme module de taille 1 / 1,2 ”est le plus grand capteur installé dans un smartphone et possède des pixels de 1,4 μm, une mise au point automatique Dual Pixel Pro, un Stagger HDR et une fusion ISO. Vous pourrez également capturer des vidéos 8K directement à partir de la caméra principale.









Capteur de caméra Samsung GN2

De plus, vous obtenez un module périscope avec zoom optique 5x (numérique 50x) et OIS. Il existe également un vivaneau ultra-large de 13 MP.

Comme prévu, le Mi 11 Pro utilise le chipset Snapdragon 888. Xiaomi se vantait d’une gestion thermique améliorée avec une dissipation thermique de premier ordre grâce à sa grande chambre à vapeur de 150 mm et à ses puits auditifs en cuivre.

L’alimentation du Mi 11 Pro est une batterie de 5000 mAh, mais ce n’est pas seulement votre batterie ordinaire. Xiaomi a opté pour une cellule d’anode en silicium oxygène qui offre une densité plus élevée, une meilleure conductivité et une charge plus rapide dans un profil plus mince.









Batterie Mi 11 Pro, chargement et refroidissement

La même technologie de batterie est utilisée dans les voitures électriques. Vous obtenez une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 67 W, qui ne prennent que 36 minutes pour une charge complète.

La façade logicielle est couverte par MIUI 12.5 basé sur Android 11. Le téléphone est certifié IP68 et contient un blaster IR. Les options de couleur incluent le vert, le noir et le violet.

Le Mi 11 Pro dans sa version 8/128 Go se vend au prix de 4999 CNY (762 $). Il est également disponible en version 8/256 Go pour 5299 CNY (807 $) ainsi qu’un modèle 12/256 Go pour 5699 CNY (868 $). Les ventes officielles en Chine commencent le 2 avril.

Xiaomi propose deux options d’emballage avec une boîte normale qui comprend également le chargeur et le câble 67W ainsi qu’une version écologique sans chargeur et câble dans la boîte. Les deux options d’emballage coûtent le même prix, c’est donc à l’acheteur de décider quelle version est la plus appropriée.







Options d’emballage Mi 11 Pro

Xiaomi a également présenté un nouveau chargeur sans fil de 80 W et un support de chargeur alimenté de manière similaire. Le coussin contient 19 bobines qui peuvent se déplacer pour charger jusqu’à 3 appareils, tandis que le support n’en fait qu’un mais prend en charge à la fois l’orientation portrait et horizontale. Ils sont tous deux équipés d’un adaptateur secteur de 120 W – le prix est fixé à 599 CNY (91 USD) pour le pad et à 499 CNY (76 USD) pour le support.