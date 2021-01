Xiaomi a lancé le 28 décembre le produit phare Mi 11, qui est devenu le premier smartphone à intégrer le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Il est maintenant rapporté que la société pourrait apporter la version Pro du Mi 11 avec une batterie de 5000 mAh avec une technologie à double cellule pour éviter la surchauffe et obtenir une solution de charge plus rapide. La dernière fuite provient du célèbre pronostiqueur Digital Chat Station qui a récemment suggéré que Xiaomi pourrait lancer le Mi 11 Pro autour de la fête du printemps en Chine. La Fête du Printemps marque le début du Nouvel An chinois et démarre le 12 février 2021. Xiaomi lancera notamment le Mi 11 et le MIUI 12.5 pour les marchés mondiaux le 8 février.

Le dernier développement a été partagé par le pronostiqueur dans un article sur Weibo. Le même pronostiqueur avait affirmé que le Mi 11 Pro prendrait en charge une solution de charge rapide de 80 W, plus tôt ce mois-ci. La charge rapide semble établir une nouvelle référence cette année, car de plus en plus d’appareils commerciaux sont fournis avec une solution de charge de 100 W. Dans un article séparé plus tôt ce mois-ci, Digital Chat Station avait suggéré que les Black Shark 4 et Red Magic 6 de nouvelle génération viendraient avec un support de charge ultra-rapide de 120 W, tandis que l’Asus ROG Phone 4 pourrait prendre en charge une charge rapide de 65 W. En revanche, le Xiaomi Mi 11 ordinaire contient une batterie de 4600 mAh qui prend en charge le chargement filaire Mi TurboCharge 55 W et sans fil 50 W.

Auparavant, il a été signalé que le Mi 11 Pro pourrait prendre en charge le zoom 120x avec l’une de ses quatre caméras arrière. Un rapport de GSMArena avait ajouté que le zoom 120x serait combiné numérique et optique alors que le zoom optique serait 10x. Le smartphone peut toujours contenir le chipset phare Qualcomm Snapdragon 888. Xiaomi n’a pas encore confirmé le développement du smartphone. Le Mi 11 contient une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 108 mégapixels couplé à un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.