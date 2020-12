Xiaomi a annoncé hier la série Mi 11, mais l’événement n’a vu qu’un seul téléphone avec la version Pro manquant de manière suspecte.

Selon un leakster fiable Station de chat numérique, il existe un Xiaomi Mi 11 Pro mais il arrivera après le nouvel an chinois (également connu sous le nom de fête du printemps) le 12 février 2021.



Rendus présumés du Xiaomi Mi 11 Pro

Le Xiaomi Mi 11 est arrivé avec un affichage et des capacités de charge améliorés par rapport au prédécesseur Xiaomi Mi 10. Cependant, le capteur 108MP de l’appareil photo principal est exactement le même Samsung ISOCELL HM1 d’un an et le téléphone ne dispose d’aucun type de téléobjectif. Le Mi 11 Pro résoudra ce problème et viendra avec une «caméra améliorée» et une «charge plus rapide», selon le leakster.

C’est une réelle possibilité pour le Xiaomi Mi 11 Pro d’être introduit lors du lancement mondial vanilla Mi 11, mais nous en entendrons probablement plus parler à mesure que le temps approche.

Via