Le premier téléphone à tirer parti des prouesses du Snapdragon 888 est le Xiaomi Mi 11 – lancé en décembre pour le marché chinois et sur le point de faire son marché mondial. Il porte également un nouveau design par rapport au Mi 10 de l’année dernière.

En plus de la mise à niveau du chipset, le Mi 11 apporte un écran OLED plus grand avec une résolution (QHD +) et un taux de rafraîchissement (120 Hz) plus élevés, ainsi que la prise en charge de HDR10 +. La luminosité maximale annoncée est impressionnante de 1500 nits. Bien sûr, nous nous assurerons de tester cela dans notre examen.

Le matériel de l’appareil photo est en grande partie le même, le seul changement étant l’ouverture. Pour une raison quelconque, le Mi 11 adopte une ouverture f / 1.9 plus petite sur son appareil photo 108MP. L’unité ultra-large est toujours de 13MP f / 2.4, tandis que la caméra macro a été mise à niveau vers 5MP f / 2.4. Le tireur de selfie a toujours un capteur 20MP.

Une petite diminution de la capacité de la batterie de 4780 mAh à 4600 mAh en provenance du Mi 10 était probablement nécessaire pour augmenter considérablement les vitesses de charge. Le Mi 11 prend en charge la charge filaire de 55 W et la charge sans fil ultra-rapide de 50 W, tandis que la sortie de charge sans fil inversée a été doublée à 10 W. Certains peuvent dire que c’est un compromis valable, surtout si la durée de vie de la batterie n’a pas autant souffert.

En ce qui concerne le design, à première vue, il n’y a presque aucun moyen de distinguer le Mi 11 du Mi 10 en les regardant de l’avant, mais l’îlot de la caméra arrière a été totalement repensé. Désormais, au lieu d’une simple pile verticale, les trois caméras sont disposées dans un module ovale complexe.

Enfin, le Mi 11 est livré avec le dernier MIUI 12 de Xiaomi prêt à l’emploi basé sur Android 11 et le lecteur d’empreintes digitales sous-écran amélioré peut désormais également mesurer votre fréquence cardiaque.

L’examen complet est en cours – il devrait apparaître sur notre page d’accueil la semaine prochaine, alors restez à l’écoute!