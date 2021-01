DisplayMate a terminé ses tests de l’écran Xiaomi Mi 11 et a trouvé que c’était un excellent panneau – il a obtenu un score final de A +, le plus élevé du système de classement DM, obtenant une note très bonne ou supérieure dans presque tous les tests effectués.

L’écran a un étalonnage presque parfait lorsqu’il fonctionne en modes sRGB ou DCI-P3, il a une couverture parfaite à 100% de ces gammes de couleurs dans les modes respectifs. La couleur automatique a tendance à augmenter la saturation et le contraste pour faire ressortir les images, tandis que le mode saturé va au-delà et atteint 139% de couverture sRGB et 111% DCI-P3.



Spectre pour les modes Auto Color et sRGB et DCI-P3

Le panneau Mi 11 est également très lumineux, avec le mode Haute luminosité atteignant 996 nits à 100% de niveau de pixel moyen (APL, 100% signifie que tout l’écran est blanc). Cela va jusqu’à 1221 nits à 50% APL (la moitié de l’écran est blanche). Les modes sRGB et DCI-P3 atteignent 505 nits. L’écran a une excellente lisibilité même en lumière ambiante intense, également grâce à sa faible réflectivité.

Les couleurs restent parfaitement précises même lorsque vous regardez l’écran sous un angle – à 30 °, le point blanc a décalé d’un négligeable 0,5 JNCD, tandis que le canal de couleur rouge a dévié à 3,8 JNCD, ce qui ne lui a valu qu’une bonne note (la seule sous très bonne note dans tous les tests). À cet angle, la luminosité de l’écran n’a été réduite que de 29% (DM note qu’un écran LCD typique subit une perte supérieure à 50%).

Au total, le Xiaomi Mi 11 a établi ou mis en correspondance 13 enregistrements de performances d’affichage dans la base de données DisplayMate. Suivez le lien Source pour lire la critique complète.

