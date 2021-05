Xiaomi Mi 11 obtient la mise à jour MIUI 12.5 en Europe

En février, lors du dévoilement mondial de MIUI 12.5, Xiaomi a promis que les versions mondiales de ses téléphones commenceraient à recevoir cette mise à jour en avril ou en mai. Parmi les appareils du premier lot figurait le Mi 11, et aujourd’hui la société a tenu sa promesse.

Après un déploiement en Chine le mois dernier, MIUI 12.5 est désormais disponible pour les unités Mi 11 en Europe. La nouvelle version qui arrive par voie hertzienne est étiquetée 12.5.1.0.RKBEUXM. L ‘«UE» au milieu là-bas vous indique où elle se dirige.







Mise à jour Xiaomi Mi 11 MIUI 12.5 en Europe

Selon le journal des modifications que vous pouvez voir dans les captures d’écran ci-dessus, vous pouvez vous attendre à une réponse gestuelle instantanée et à « 20 fois plus de puissance de rendu ». Il y a aussi une promesse audacieuse que « n’importe quel téléphone devient plus rapide après la mise à niveau » grâce aux ajustements personnalisés du modèle d’appareil. On dit aussi que MIUI 12.5 est plus léger, plus rapide et « plus durable », quoi que cela signifie.

De plus, l’application Notes reçoit d’énormes améliorations, avec la prise en charge de cartes mentales avec des structures complexes, de nouveaux outils pour griffonner et dessiner, un raccourci gestuel pour créer des notes, des tâches et des extraits n’importe où – et en parlant de cela, des extraits enregistrent du texte, des URL, etc. et des images sur l’application en quelques clics. Enfin, les mises en page dynamiques « amènent la typographie dans Notes à un nouveau niveau ».

Comme d’habitude, la mise à jour peut être déployée par étapes, cela peut donc prendre quelques jours avant que toutes les unités européennes Mi 11 affichent la notification. Au fait, vous envisagez un téléchargement de 656 Mo, lorsque cela finira par arriver sur votre téléphone. Et après l’installation, vous aurez le niveau de correctif de sécurité d’avril 2021, qui est déjà obsolète – mais c’est malheureusement le cas pour la plupart des mises à jour récentes de Xiaomi.