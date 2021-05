Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra atteignent 3 millions de ventes cumulées dans le monde

Xiaomi annonce fièrement que ses Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra ont atteint plus de 3 millions de ventes cumulées dans le monde. Sans aucun doute, si nous ajoutions les autres membres de la famille Mi 11, le nombre serait encore plus grand.

En outre, Xiaomi se vante que le trio susmentionné a pris la plus grande part de marché des téléphones Android en Chine dans leur fourchette de prix respective de 4000 à 6000 CNY. Cette statistique proviendrait d’agences tierces et est valable pour le premier trimestre de l’année.

Bien que Xiaomi ne le dise pas, nous supposons que beaucoup de ces 3 millions d’unités ont été vendues en Chine jusqu’à présent, mais avec la disponibilité croissante des membres de la famille Mi 11 (et l’augmentation constante du nombre de téléphones qui sont sous ce parapluie), qui pourrait changer à l’avenir, où les ventes internationales auront forcément plus d’effet.

Si ces téléphones vous intéressent, ne manquez pas nos critiques approfondies des Mi 11 Ultra et Mi 11, ainsi que des Mi 11i, Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G.

