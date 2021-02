Xiaomi a présenté hier le produit phare Mi 11 au monde et son frère Lite suivra apparemment très bientôt. Un appareil portant le numéro de modèle M2101K9AG et le nom de produit «Mi 11 Lite» a été certifié par Bluetooth SIG, ainsi que par SIRIM – l’Institut de recherche standard et industrielle de Malaisie.





Xiaomi Mi 11 Lite sur le site Web Bluetooth SIG

Les listes révèlent seulement que le nouveau téléphone aura MIUI 12 et Bluetooth 5.2, ainsi que la prise en charge de deux cartes SIM. La certification de la Malaisie nous indique également toutes les fréquences GSM et LTE sur lesquelles le Mi 11 Lite fonctionnera, mais rien sur la 5G. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le nouveau téléphone passera à la connectivité de nouvelle génération – le pays du Pacifique ne dispose pas encore de réseaux 5G et a reporté la mise en œuvre de 2022.





Xiaomi M2102K9AG sur SIRIM

Jusqu’à présent, nous avons entendu des rumeurs contradictoires – certains disent que le Mi 11 Lite n’aura pas d’objectif périscope, tandis que d’autres rumeurs indiquent une «caméra 5x». Les deux pourraient bien être vrais si nous obtenons le capteur téléobjectif du Mi Note 10.

Il y a aussi des incertitudes autour du chipset – il pourrait s’agir d’un Snapdragon 755G encore inédit, mais cela pourrait aussi être le Snapdragon 732G non 5G.

