Xiaomi a publié le produit phare Mi 11 dans les derniers jours de 2020 et des rumeurs indiquent que deux autres téléphones rejoindront la famille – Mi 11 Lite et Mi 11 Pro. Le premier devrait être légèrement moins puissant et moins cher, et une fuite a révélé certaines des spécifications qu’il pourrait avoir.

Selon la source chinoise, le Mi 11 Lite aura un écran OLED avec un trou pour une caméra selfie, un chipset Qualcomm SM7350, une caméra principale de 64 MP et un zoom 5x.



Le rendu du Mi 11 Lite précédemment divulgué sans lentille périscope

Chacune de ces fonctionnalités semble intéressante – tout d’abord, il n’y a pas de plate-forme SM7350 de Qualcomm. Certaines personnes pensent qu’il s’agit d’un Snapdragon 755G, construit sur la technologie de processus 5 nm, et que son processeur aura un noyau Cortex-A78 ultra-puissant.

La caméra principale de 64 MP est une rétrogradation par rapport au tireur de 108 MP sur le Mi 11 (qui est le même capteur + objectif que le Xiaomi Mi 10 de l’année dernière), mais cette fois, il semble qu’un objectif périscope le tiendra compagnie. Le téléobjectif de fantaisie est un composant assez coûteux, et il sera surprenant de le voir dans un téléphone de niveau Lite car il ne dispose pas de la version vanille.

Il est toujours possible que la source se trompe d’informations ou qu’il parle d’un autre téléphone, mais nous verrons comment cette situation se déroulera une fois que Xiaomi aura annoncé le Mi 11 Lite.

Source (en chinois) | Via