Xiaomi Mi 11 Lite fait ses débuts en Inde, Mi Watch Revolve Active accompagne

Xiaomi a lancé les Mi 11 Ultra, Mi 11X et Mi 11X Pro en Inde en avril, et aujourd’hui, la société a encore élargi sa gamme Mi 11 dans le pays asiatique avec le Mi 11 Lite.

Le Mi 11 Lite est disponible dans les couleurs Jazz Blue, Vinyl Black et Tuscany Coral en Inde, et vous disposez de trois options de mémoire : 4 Go/64 Go, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Cependant, la société n’a révélé que les prix des deux dernières variantes. Le modèle de 6 Go de RAM est au prix de 21 999 INR (295 $ / 250 €) et la version de 8 Go de RAM à 23 999 INR (325 $ / 270 €). Vous pourrez en acheter un à partir du 28 juin via Mi.com, Mi Home, Flipkart et d’autres magasins de détail à travers le pays.

Le Mi 11 Lite est alimenté par le SoC Snapdragon 732G et exécute MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Il arbore un écran AMOLED FullHD+ 90 Hz de 6,55 pouces et contient une batterie de 4 250 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 33 W.

Pour la photographie, le Mi 11 Lite a un total de quatre caméras à bord – une unité selfie 16MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la caméra principale 64MP à l’arrière rejointe par des unités télémacro 8MP ultrawide et 5MP.

Le reste des fonctionnalités du Mi 11 Lite comprend un lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC et des haut-parleurs stéréo. Vous pouvez lire notre critique écrite détaillée du Xiaomi Mi 11 Lite ici pour en savoir plus ou regarder la critique vidéo ci-dessous.

En plus du Mi 11 Lite, Xiaomi a présenté le Mi Watch Revolve Active en Inde. Il est au prix de 9 999 INR (135 $ / 115 €) et est disponible dans les couleurs noir, bleu marine et beige, avec des sangles de couleur supplémentaires vendues séparément. La smartwatch sera en vente en Inde à partir du 25 juin via Mi.com, Mi Home, Amazon.in et d’autres magasins de détail à travers le pays.

La Mi Watch Revolve Active est dotée d’un écran tactile couleur AMOLED de 1,39″ d’une résolution de 454 x 454 pixels et prend en charge plus de 110 cadrans. Elle propose également 117 modes sportifs et est livrée avec les nombreuses fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang mesure et suivi du sommeil.En outre, la montre intelligente peut surveiller votre niveau de stress et vous aider à faire des exercices de respiration.

Les autres points forts de la Mi Watch Revolve Active incluent les alertes de notification, le contrôle de la musique, la recherche de téléphone, la résistance à l’eau 5ATM, le GPS intégré et la commande vocale via Alexa.

La Mi Watch Revolve Active pèse 32 grammes (hors poids du bracelet) et est livrée avec une batterie de 420 mAh censée offrir 14 jours d’endurance dans un scénario d’utilisation typique.

Source 1, Source 2