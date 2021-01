Xiaomi Mi 11 Lite étoiles dans une fuite majeure – Snapdragon 732G SoC pour exécuter le spectacle

Xiaomi a annoncé la vanille Mi 11 la semaine dernière et nous prévoyons qu’une version Pro suivra en février. Mais qu’en est-il du modèle Lite? Eh bien, grâce à une énorme fuite, nous sommes maintenant en route et nous avons même obtenu la majorité de ses spécifications. Le scoop provient d’une source inhabituelle – un YouTuber vietnamien.

Selon lui, le combiné fonctionnera sur le Snapdragon 732G de Qualcomm. Le chipset sera associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne tandis que l’écran sera un écran LCD IPS plat de résolution FHD + et de taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une conception de perforation décentrée est également à portée de main avec un menton plutôt épais si l’on en croit les rendus.

À l’arrière, nous avons une configuration à trois caméras avec un design légèrement différent de celui du Mi 11. Le capteur principal sera de 64MP tandis que les deux autres devraient être de 8MP et 5MP. L’unité 8MP sera probablement destinée à la photographie ultra-large, tandis que le 5MP est probablement l’un de ces capteurs de profondeur ou des prises de vue macro plutôt inutiles.

La vidéo mentionne également un prix de départ de 350 $ alors que le délai de sortie possible se situe aux alentours de mars. Étant donné que ses informations proviennent d’une source vietnamienne, les prix et la disponibilité sont également probables pour le marché vietnamien.

