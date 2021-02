Le Xiaomi Mi 11 qui a fait ses débuts en décembre 2020 aurait une variante atténuée, à savoir Mi 11 Lite. Le smartphone selon la rumeur devrait être livré avec le SoC SM7350 (Qualcomm Snapdragon 775G) et un appareil photo principal de 64 mégapixels. La nouvelle fuite survient près d’un mois après que les rendus présumés du Mi 11 Lite aient fait surface en ligne. La vidéo taquinant les rendus avait ajouté que l’appareil Xiaomi dispose d’une configuration à triple caméra arrière et d’un chipset Snapdragon 732G sous le capot.

Selon un pronostiqueur chinois sur Weibo (via GSMArena), le Mi 11 Lite embarquerait également un téléobjectif prenant en charge le zoom optique 5x. Un rapport distinct suggère que le chipset Snapdragon 775G est basé sur un processus de 5 nm et prend en charge jusqu’à 12 Go de mémoire flash LPDDR5, le stockage UFS3.1 et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le Mi 11 Lite pourrait présenter un écran à 120 Hz similaire au Mi 11 ordinaire qui devrait faire ses débuts dans le monde le 8 février.

La dernière fuite sur le Mi 11 Lite est quelque peu conforme aux informations partagées par le pronostiqueur vietnamien The Pixel dans une vidéo publiée le mois dernier. Le pronostiqueur avait affirmé que le Mi 11 dispose d’un écran LCD Full-HD + IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et contient 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le téléphone serait livré avec une configuration de triple caméra arrière qui abrite un appareil photo principal de 64 mégapixels, un objectif secondaire de 8 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels. La vidéo a également indiqué que le Mi 11 Lite porterait un capteur d’empreintes digitales arrière, bien que la découpe ne soit pas remarquée sur les rendus présumés. Au contraire, le pronostiqueur avait ajouté que le prochain téléphone Xiaomi Mi pourrait contenir le SoC 732G.

Notamment, Xiaomi aurait également lancé la variante Pro du Mi 11 ce mois-ci. On dit que le téléphone contient une batterie à deux cellules de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 80 W. En revanche, le Xiaomi Mi 11 ordinaire contient une batterie de 4600 mAh prenant en charge la charge filaire Mi TurboCharge 55 W et la charge sans fil 50 W.