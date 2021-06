Xiaomi Mi 11 Lite arrive en Inde dans deux semaines

En mars, Xiaomi avait promis d’apporter la série Mi 11 en Inde et bien que le Mi 11 Ultra soit arrivé en avril, les membres les plus abordables de la série ont été MIA. Cela changera dans quelques semaines.

La société a tweeté que le Xiaomi Mi 11 Lite arrivera le 22 juin à midi. Il n’a pas précisé quelle variante, nous supposons donc que cela signifie la version 4G. Il existe un modèle 5G avec quelques différences, dont la plus importante est le chipset Snapdragon 732G contre 780G.

Quoi qu’il en soit, nous avons déjà testé le Mi 11 Lite (4G) et même fait une vidéo dessus si vous voulez en savoir plus sur le téléphone. Ce chipset plus lent a nui à son classement final, tout comme son prix – il coûte environ 300 € en Europe et il existe des alternatives solides à ce prix.

Pour être juste, nous ne savons pas encore combien cela coûtera en Inde. En Europe, il coûte 300 €, ce qui équivaut à environ 27 000 INR. Bien sûr, une conversion de devise simple n’est pas très précise. Par exemple, le Mi 10T coûte 500 € en Europe (44 500 INR) et 40 000 INR en Inde (actuellement réduit à 33 000 INR).

Nous savons que le Xiaomi Mi 11 Lite sera disponible sur Flipkart, afin que vous puissiez garder un œil sur le détaillant pour plus d’informations. Vous pouvez également consulter le page de l’événement pour plus de détails et peut-être gagner un prix ou deux.

