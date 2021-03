Le Mi 11 Lite 5G est proposé en noir, jaune ou vert. Le téléphone est livré avec 6 Go ou 8 Go de RAM, tandis que le stockage est de 128 Go pour les deux versions. Il coûtera au moins 369 € et, tout comme la variante LTE, des détails sur la disponibilité du marché et les dates de lancement seront bientôt annoncés.

Le Xiaomi Mi 11 Lite est disponible en noir, rose ou bleu. Il aura également trois combinaisons de mémoire – 6/64 Go, 6/128 Go et 8/128 Go. Les prix commenceront à partir de 299 €, les détails de disponibilité seront révélés « prochainement ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy