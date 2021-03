La première chose que vous remarquez à propos du Mi 11 Lite 5G est de savoir comment lumière il se sent réellement dans la main. Il ne pèse que 159 grammes malgré un écran de taille respectable de 6,55 pouces à l’avant. Le panneau est AMOLED et offre une résolution FHD +, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une prise en charge HDR10 +. Les lunettes sont assez minces et uniformes et il y a une caméra selfie 20MP nichée dans le coin gauche de l’écran. Le panneau est également protégé par Gorilla Glass 6, ce qui devrait contribuer à la durabilité.

