Plus tôt dans la journée, Xiaomi a annoncé un événement majeur le 29 mars et le Mi 11 Lite est l’un des téléphones attendus (avec le Mi 11 Ultra et Pro). Cependant, l’Italie a une semaine d’avance sur tout le monde et quelques magasins locaux répertorient déjà le Lite.

Tecnosell attrapé l’erreur et a depuis supprimé toutes les références au téléphone. Mais rien ne peut vraiment être supprimé d’Internet, voici donc quelques images officielles du téléphone. Le magasin avait même une vidéo de déballage, mais celle-ci a également été supprimée.









Xiaomi Mi 11 Lite (modèle 4G)

La version 6/128 Go était proposée à 320 €. Notez que cela concerne la version 4G du téléphone, qui devrait comporter un chipset Snapdragon 732G. Leakster Sudhanshu rapporte que le téléphone aura un écran AMOLED de 6,55 pouces (1080p +, 90 Hz), une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W, NFC et un emplacement microSD, mais pas de prise casque 3,5 mm.

Il existe également une version 5G (M2101K9C), celle-ci alimentée par le prochain Snapdragon 775G. Le reste est assez similaire, basé sur les détails de MIIT – un écran de 6,55 pouces, une batterie de 4 150 mAh avec le même chargeur de 33 W et une construction étonnamment mince, les dimensions indiquées sont 10,5 x 75,7 x 6,81 mm. Le prix européen attendu pour celui-ci est de 410 €.











Xiaomi Mi 11 Lite 5G, photos MIIT

Comme le souligne Roland Quandt, le fuiteur, le Xiaomi Mi 11 Lite (4G) apparaît également sur un autre site italien, Subito, avec des piles de boîtes disponibles. Cela semble être un site de style eBay, donc les prix varient un peu, mais 330 € est le plus courant.











Beaucoup d’unités disponibles sur Subito

Le Mi 11 Lite 4G devrait avoir une version 6/64 Go plus abordable, le modèle 5G aura des options avec 6 Go et 8 Go de RAM, tous deux avec 128 Go de stockage. Les deux auront également des coloris différents disponibles.

Source 1 (en chinois) | Via 1 | Source 2 (en italien, désormais supprimée) | Via 2 | Source 3 (en italien) | Via 3 | Source 4