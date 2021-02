Xiaomi a enfin annoncé le Mi 11 pour les marchés mondiaux et comme prévu, il y a peu de changements dans la fiche technique par rapport à la variante chinoise. La société a également fait allusion à de nouvelles variantes de couleurs à venir.

Les changements les plus notables sont l’absence d’une variante de mémoire 12 Go / 256 Go et le chargeur 55 W GaN dans la boîte. Bien que les utilisateurs chinois puissent toujours obtenir gratuitement l’adaptateur 65W GaN s’ils le souhaitent. En dehors de cela, nous avons un téléphone identique avec le Snapdragon 888 exécutant l’émission et un panneau AMOLED 10 bits de 6,81 pouces avec une résolution QHD + à 120 Hz. Les variantes de mémoire disponibles sont 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Et même si ce n’est pas nouveau, Xiaomi a également détaillé le moniteur de fréquence cardiaque intégré dans le lecteur d’empreintes digitales. Il n’a rien dit à ce sujet sur la scène chinoise, mais il a dit qu’il était disponible lors de l’annonce mondiale.

L’appareil photo principal est 108MP f / 1.9, tandis que l’unité secondaire 13MP f / 2.4 effectue des prises de vue ultra-larges. Une unité 5MP f / 2.4 dédiée à la photographie macro complète la configuration arrière tandis que l’avant abrite un appareil photo 20MP. L’ensemble du système est alimenté par une batterie de 4600 mAh, qui peut être chargée sans fil à l’aide d’un chargeur compatible 50W ou 55W à l’aide d’un câble.

Le prix demandé pour la variante de stockage de base est de 749 € tandis que le modèle plus costaud de 256 Go vous coûtera 799 €. Cependant, nous n’avons pas encore appris la date du début officiel des ventes, mais les précommandes devraient débuter le 26 février.