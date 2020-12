Le prochain produit phare du fabricant chinois de smartphones Xiaomi sera la série Mi 11, qui comprendra le Mi 11 et le Mi 11 Pro. Le prix et les spécifications attendus du Mi 11 et du Mi 11 Pro ont maintenant fait surface sur le site de micro-blogging chinois Weibo. De plus, certaines images de la série Mi 11 ont également été divulguées en ligne, faisant allusion au design du smartphone. En dehors de cela, un pronostiqueur a affirmé que le Mi 11 serait lancé vers la fin du mois de décembre avec un écran incurvé. Le co-fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, avait annoncé plus tôt que la série Mi 11 serait l’un des premiers téléphones à être équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 888.

Selon le prix divulgué sur Weibo, le Xiaomi Mi 11 sera au prix de 3999 CNY (environ Rs 45,100) et CNY 4,499 (environ Rs 50,700) tandis que le Mi 11 Pro coûtera entre 5299 CNY (environ 59700 Rs) et 5499 CNY (environ Rs 62 000). Le post Weibo suggère également que les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro seront tous deux équipés d’un écran QHD + AMOLED de 6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ceci est conforme aux rapports précédents qui ont laissé entendre que Xiaomi utilisait un nouvel écran sur la série Mi 11. Selon certaines rumeurs, les smartphones seraient également équipés d’une triple configuration de caméra arrière à l’arrière, y compris le capteur de 108 mégapixels de Xiaomi. Le Mi 11 Pro, selon le rapport, est supposé être livré avec un capteur principal de 50 mégapixels qui pourrait simplement être une sortie de binning de pixels 4: 1 et pourrait être un capteur de 200 mégapixels.

Selon les rumeurs, le Mi 11 et le Mi 11 Pro auraient 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage interne. De plus, le Mi 11 serait livré avec une batterie de 4780 mAh, tandis que le Mi 11 Pro pourrait être livré avec une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 80 W.

Outre les spécifications divulguées, le pronostiqueur Ice Universe a émis l’hypothèse que la série Mi 11 pourrait être lancée plus tard en décembre, contrairement aux rapports précédents qui suggèrent une date de lancement en janvier.