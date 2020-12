Xiaomi a officiellement annoncé le Mi 11, son smartphone phare pour 2021. L’annonce a été faite par le co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, lors du sommet technologique Qualcomm, qui se tient pour la première fois dans un avatar virtuel. Bien que des détails spécifiques sur le Mi 11 restent secrets, il a également été confirmé qu’il fonctionnera sur le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888 5G, désormais annoncé, qui alimentera également la prochaine récolte de smartphones phares. Cependant, il n’est pas clair si le Mi 11 sera le tout premier smartphone à intégrer le Snapdragon 888, car l’annonce soulignait qu’il s’agirait de l’un des premiers produits phares de 2021 avec le nouveau SoC.

S’exprimant lors du sommet virtuel Qualcomm Tech plus tôt dans la journée, le co-fondateur, président et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré: «Au cours de la dernière décennie, de la première génération de téléphones mobiles Xiaomi au chef-d’œuvre du 10e anniversaire de la série Xiaomi 10, nous avons été s’associent à Qualcomm Technologies pour offrir les expériences mobiles les plus avancées aux utilisateurs du monde entier. Snapdragon 888 est la plateforme mobile la plus puissante jamais conçue par Qualcomm Technologies. En plus de la connectivité 5G à la pointe de l’industrie, il a apporté des percées et des innovations révolutionnaires dans l’IA, les jeux et la caméra. Je suis heureux que notre nouveau smartphone phare Mi11 soit l’un des premiers appareils avec Snapdragon 888. Il s’agit d’un autre produit de pointe de notre part et sera doté de diverses technologies hardcore.

Selon les rumeurs, le Mi 11 devrait être lancé en janvier 2021, un peu plus tôt que le géant chinois de l’électronique a lancé son produit phare 2020, le Xiaomi Mi 10. Le SoC Snapdragon 888 5G qui devrait figurer dans le téléphone a été annoncé avec le nouveau , Moteur IA de 6e génération avec un tout nouveau coprocesseur Hexagon, un ISP Spectra à bande passante plus élevée, et ce que Qualcomm prétend est la plus grande amélioration que Qualcomm a apportée à son GPU Adreno jusqu’à présent. D’autres détails techniques sur le SoC n’ont pas encore été annoncés, mais devraient être rendus disponibles au cours des prochains jours du sommet Qualcomm.

Étant donné que le Mi 11 devrait être lancé dans les deux prochains mois, nous devrions également en entendre beaucoup plus sur les détails du Mi 11, dans peu de temps. Mis à part le concept rendu par les fans, le Mi 11 aurait une caméra arrière principale de 48 mégapixels et un langage de conception conforme aux smartphones phares typiques d’aujourd’hui.