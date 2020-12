Le prochain produit phare de Xiaomi, Mi 11, a fui à gauche et à droite au cours des dernières semaines et nous pourrions maintenant avoir sa date de sortie réelle. On pensait qu’il serait lancé en janvier puis en décembre et maintenant le dernier rapport nous donne une date précise – le 29 décembre.

Cela donnerait à Xiaomi le droit de se vanter d’avoir le premier téléphone Snapdragon 888 annoncé. Reste à savoir si la date du 29 décembre est réellement le lancement mondial ou simplement pour le marché chinois. Récapitulatif rapide, nous nous attendons à ce que la série Mi 11 apporte un écran QHD + 120Hz pour le Mi 11 Pro aux côtés d’un appareil photo principal de 50MP à l’arrière accompagné d’un module de téléobjectif 12MP.

D’autres fuites suggèrent une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 55 W, un design arrière rafraîchi et des cadres d’affichage plus minces à l’avant.

