Le Mi 11 récemment sorti de Xiaomi obtient la dernière version du MIUI de la société – 12.5 – un peu plus tôt que prévu. La mise à jour logicielle n’est pas énorme mais elle apporte quelques nouvelles fonctionnalités et corrige quelques bugs en cours de route.

Les rapports proviennent de propriétaires chinois du combiné, de sorte que la version mondiale du logiciel prendra probablement encore quelques semaines pour arriver.

La mise à jour pèse 461 Mo et offrirait une fonctionnalité « Android gesture Turbo », améliorer les performances du chipset et probablement la chose la plus notable à propos de ce patch est qu’il corrige les redémarrages aléatoires qui affligent certains téléphones Mi 11.

Certaines modifications des effets d’animation ont été introduites pour rendre l’expérience de navigation plus fluide et plus rapide. Certains ajustements de la réponse tactile ont également été effectués. Le correctif de sécurité de mars de Google est également associé.

Cette mise à jour est bien en avance sur le calendrier prévu, qui était le 30 avril. Nous prévoyons que le nouveau MIUI 12.5 arrivera sur d’autres appareils d’ici la fin du mois – Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 9 SE.

La source (en chinois)