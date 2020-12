Xiaomi a enfin lancé le Mi 11 après avoir fait partie du moulin à rumeurs pendant des semaines. Comme précédemment confirmé par le fabricant chinois de smartphones, le Mi 11 est le premier à présenter le SoC phare Snapdragon 888 de Qualcomm. Notamment, le nouveau smartphone serait livré sans chargeur USB dans la boîte, similaire au déménagement d’Apple avec la série iPhone 12. Xiaomi (similaire à Apple) a cité des raisons environnementales pour jeter le chargeur de l’emballage officiel. Cependant, les utilisateurs peuvent choisir d’acheter le téléphone avec un chargeur GaN 55W au même prix que les modèles sans chargeur. De plus, la société n’a pas dévoilé le Mi 11 Pro, comme l’ont supposé plusieurs rapports au cours des dernières semaines.

Le Xiaomi Mi 11 sera disponible en pré-commande en Chine au prix de 3999 CNY (environ Rs 45000) pour la variante de base 8 Go + 128 Go, CNY 4299 (environ Rs 48300) pour la variante 8 Go + 256 Go et CNY 4699 (environ Rs 52800 ) pour le modèle haut de gamme 12 Go + 256 Go. Les clients en Chine peuvent pré-réserver le téléphone à partir d’aujourd’hui via les détaillants officiels Xiaomi hors ligne et en ligne avec des ventes ouvertes à partir du 1er janvier 2021. Ses options de couleur incluent le kaki, le violet fumée, le noir, le blanc et le bleu. Il existe également une variante spéciale Mi 11 signée par le PDG de Xiaomi, Lei Jun. Xiaomi n’a pas encore annoncé ses détails de disponibilité mondiale.

En termes de spécifications, le Mi 11 est livré avec un écran AMOLED Quad-HD + de 6,81 pouces (3200×1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux de réponse tactile de 480 Hz et une densité de pixels de 515ppi. Le panneau d’affichage prend également en charge HDR10 + et dispose d’une protection Corning Gorilla Glass Victus qui serait deux fois plus résistante aux rayures que le Gorilla Glass 6. Sous le capot, il contient le SoC Snapdragon 888 octa-core accompagné du GPU Adreno 660, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Ses trois caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module carré distinct qui comprend le flash LED. La configuration de la caméra arrière comporte une caméra principale de 108 mégapixels avec une ouverture f / 1,85 et une stabilisation optique de l’image (OIS). Le capteur de caméra principal de 1 / 1,33 pouce serait 3,7 fois plus grand que ce qui est disponible sur l’iPhone 12 et serait deux fois plus grand que le capteur de caméra principal de l’iPhone 12 Pro Max. Il existe également un capteur secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand angle f / 2,4 et un capteur tertiaire de 5 mégapixels avec un objectif macro f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels qui prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD à 60 ips. La caméra arrière principale du Mi 11 peut filmer des vidéos de résolution 8K.

Les autres fonctionnalités du smartphone incluent un capteur d’empreintes digitales intégré, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS / A-GPS, NFC et infrarouge (IR). Le Mi 11 est livré avec une batterie de 4600 mAh prenant en charge la charge filaire Mi TurboCharge 55 W et la charge sans fil 50 W. Il existe également une prise en charge de la charge inversée sans fil de 10 W.