Dans un monde où les entreprises se précipitent pour lancer des appareils Pro, Pro Max et Pro Plus, Xiaomi a décidé de passer à la vieille école et n’a introduit qu’un seul téléphone phare aujourd’hui – le Xiaomi Mi 11. Il est officiellement le premier téléphone avec chipset Snapdragon 888 et est livré avec Le meilleur écran de Xiaomi – un AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.







Xiaomi Mi 11

Xiaomi a couplé le Snapdragon 888 avec trois combinaisons de mémoire – 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go, mais il n’y a pas de slot microSD à bord. La configuration principale de la caméra se compose de la même caméra 108 MP, connue de la série Mi 10 (celle qui mesure 1 / 1,33 ”), avec un objectif 7P et une ouverture de f / 1,85 à l’avant.

Le deuxième tireur est une caméra ultra grand angle de 13 MP avec un FoV de 123 degrés, tandis que le troisième snapper, assis sur le côté, est un objectif macro de base de 5 MP. À l’avant, Xiaomi a placé une caméra selfie de 20 MP, cachée derrière un trou de perforation dans le coin supérieur gauche.







Xiaomi Mi 11 en blanc et noir

Pour revenir au panneau avant, nous avons un écran incurvé des deux côtés, et en dessous, le Mi 11 implémente le dernier scanner d’empreintes digitales optique de Goodix. Selon un communiqué de presse séparé que nous avons reçu de la société de capteurs, le scanner prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque, mais Xiaomi n’a rien dit à propos d’une telle fonctionnalité sur scène.

Le panneau avant a également une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz, une luminosité de pointe annoncée de 1500 nits et une protection Gorilla Glass Victus.









Photos du lancement en personne du Xiaomi Mi 11, gracieuseté de Sina

Le Xiaomi Mi 11 dispose d’une cellule d’alimentation de 4600 mAh qui prend en charge la charge rapide filaire de 55 W, les débits sans fil 50 W et 10 W pour la charge inversée. Il fonctionnera avec tous les adaptateurs Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ et Power Delivery 3.0, et nous le disons parce que les utilisateurs peuvent décider d’utiliser le leur. Xiaomi a décidé de sauter le chargeur dans la boîte de vente au détail, mais offrira gratuitement un adaptateur GaN 65W si les utilisateurs le souhaitent vraiment.

Les autres spécifications du Xiaomi Mi 11 incluent des haut-parleurs stéréo accordés par Harman Kardon, des capacités améliorées du mode nuit, une double connectivité 5G (sur les réseaux sous-6 GHz), la prise en charge du Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC et tous les meilleurs services de navigation.

La précommande a déjà commencé, la première vente étant prévue pour le 1er janvier 2021. Le Xiaomi Mi 11 sera proposé en six couleurs différentes – noir, blanc, bleu, cuir végétalien kaki, cuir violet et édition spéciale avec l’autographe de Lei Jun pour certaines raisons.







Xiaomi Mi 11 dans toutes ses couleurs

Le prix commence à 3999 CNY (610 $ / 500 €), passe par 4299 CNY (655 $ / 535 €) et devient aussi cher que 4699 CNY (720 $ / 585 €) pour l’option de mémoire la plus puissante. La première vente flash est prévue pour le 1er janvier 2021.

Bien que l’annonce n’ait vu qu’un seul téléphone, plus tard en 2021, nous espérons voir un Xiaomi Mi 11 Pro avec un objectif périscope, comme certains premiers rendus l’ont suggéré, ainsi qu’un appareil photo principal amélioré.

Source (en chinois)