Xiaomi dévoilera le Mi 11 le 28 décembre, mais à partir de photos précédemment divulguées, nous savons déjà à quoi ressemble le smartphone. Aujourd’hui, un nouvel ensemble de rendus d’apparence officielle du Mi 11 a fait surface, nous donnant un meilleur aperçu du smartphone alimenté par Snapdragon 888.

Ces images montrent le Mi 11 en quatre couleurs et reconfirment la présence d’un appareil photo principal de 108 MP.











Xiaomi Mi 11

Quelques photos en direct du Mi 11 ont également fait surface, qui montrent les côtés avant et arrière du téléphone. Le panneau arrière a une texture semblable à du cuir et l’écran a des bords incurvés. L’image ne révèle pas la partie supérieure de l’écran, mais vous pouvez voir que le smartphone dispose de 12 Go de RAM et de MIUI 12 basé sur Android 11 à bord.







Xiaomi Mi 11

Bien que Xiaomi n’ait pas encore détaillé les spécifications du Mi 11, il a confirmé que le smartphone serait livré avec Gorilla Glass Victus et a déclaré que l’écran du Mi 11 pourrait s’avérer être le plus cher de l’industrie puisque son coût est comparable à un écran de télévision grand public.

Source 1, 2, 3 (tout en chinois) | Via