Xiaomi présentera la série phare Mi 11 lundi prochain (28 décembre) et le téléphone a commencé à apparaître de plus en plus fréquemment. Après le teaser de ce matin, la famille Mi 11 était également répertoriée sur JD.com, et est passée par Geekbench, présentant ses 12 Go de RAM.

Les données Geekbench nous donnent un aperçu de la performance du Snapdragon 888 et de son processeur. Le score monocœur est de 1135, tandis que le résultat pour plusieurs cœurs est de 3642 – une augmentation massive de 15 à 20% par rapport aux résultats Snapdragon 865+.







Images officielles du Xiaomi Mi 11

Selon les premières images divulguées, l’avant du Mi 11 aura des côtés incurvés et un seul trou de perforation dans le coin supérieur gauche, mais cela pourrait également être le Mi 11 Pro. Cela devient plus intéressant à l’arrière – on dirait que nous avons vraiment deux tireurs de grande taille, tandis que le troisième est plus petit et en dehors de l’île noire; mais toujours dans la configuration.

Source 1 • Source 2 • Source 3 (tout en chinois) | Via 1 • Via 2