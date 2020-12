introduction

Même si la gamme Mi 9T de l’année dernière n’a pas eu de version Lite, la famille 10T de cette année l’a fait. Et vous pouvez dire que le Mi 10T lite est le successeur spirituel du Mi 9T vanille car il a les spécifications de milieu de gamme et tout, alors que le Mi 10T vanille est plus proche de la version Pro cette fois-ci.

Une autre chose intéressante à noter ici est que le Mi 10T Lite 5G a la même taille d’écran que ses deux autres frères et sœurs – 6,67 pouces. La seule différence est le positionnement du trou de perforation pour la caméra frontale et les taux de rafraîchissement de l’écran. Le Lite « s’installe » à 120 Hz au lieu de 144 Hz et déplace la caméra frontale au centre.

Caractéristiques du Xiaomi Mi 10T Lite 5G en un coup d’œil:

Corps: 165,4 x 76,8 x 9,0 mm, 215 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique.

165,4 x 76,8 x 9,0 mm, 215 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique. Afficher: LCD IPS 6,67 « , 120 Hz, HDR10, 450 nits (typ), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 395ppi.

LCD IPS 6,67 « , 120 Hz, HDR10, 450 nits (typ), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 395ppi. Chipset: Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm): Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 et 6×1.8 GHz Kryo 570); Adreno 619.

Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm): Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 et 6×1.8 GHz Kryo 570); Adreno 619. Mémoire: 64 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM; 64 Go de RAM 6 Go – UFS 2.1, 128 Go de RAM 6 Go – UFS 2.2; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM; 64 Go de RAM 6 Go – UFS 2.1, 128 Go de RAM 6 Go – UFS 2.2; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 10, MIUI 12.

Android 10, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2,4; Flash bicolore à double LED, HDR, panorama.

: 64 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2,4; Flash bicolore à double LED, HDR, panorama. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,5, 25 mm (large), 1 / 3,06 « 1,0 µm; HDR.

16 MP, f / 2,5, 25 mm (large), 1 / 3,06 « 1,0 µm; HDR. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps, 720p à 960fps; gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips.

: 4K à 30fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps, 720p à 960fps; gyro-EIS; : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips. Batterie: 4820mAh; Charge rapide 33W.

4820mAh; Charge rapide 33W. Divers: Empreinte digitale (montée sur le côté), NFC.

L’arrière de l’appareil est également radicalement différent du reste des Mi 10T. Mais par rapport aux autres téléphones Xiaomi, ce n’est pas très unique. Le placement et la conception du module de caméra sont étonnamment similaires à ceux du Poco X3. D’autres fonctionnalités telles que la configuration de la caméra, la capacité de la batterie, la charge rapide et les haut-parleurs stéréo sont à peu près en ligne avec le reste des Mi 10T.

La différence la plus significative réside bien sûr dans le chipset, qui peut également être considéré comme le principal argument de vente. Il s’agit du Snapdragon 750 5G, et c’est l’un des derniers ajouts au portefeuille de Qualcomm. Un successeur du Snapdragon 730G avec des améliorations des performances globales, ajoute quelques fonctionnalités réellement utilisables et se trouve toujours juste sous le Snapdragon 865G en termes de prix tout en offrant les mêmes capacités 5G. Mais plus là-dessus plus tard.

À un prix oscillant autour de 270 €, le Mi 10T 5G se présente comme une très bonne affaire compte tenu de toutes les fonctionnalités matérielles et logicielles qu’il a à offrir. Cependant, il sera curieux de voir s’il est meilleur que les autres téléphones de marque Xiaomi du début de l’année, qui sont tous tombés à ce prix. Ainsi, non seulement le Mi 10T Lite fait face à des compétitions externes, mais également internes.

Déballage du Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Il n’y a rien d’extraordinaire dans la boîte de vente au détail. Vous trouverez les manuels d’utilisation habituels, un chargeur rapide compatible 33W, un câble USB-A vers USB-C pour le transfert et le chargement de fichiers ainsi qu’un étui en silicone transparent.