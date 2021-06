Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro reçoivent désormais la mise à jour MIUI 12.5 en Europe

En février, Xiaomi a annoncé le déploiement international de MIUI 12.5, la dernière version de son skin Android, initialement dévoilée en décembre en Chine. Depuis lors, nous avons assisté à un flux régulier, bien que lent, de mises à jour dirigées vers divers appareils sur les marchés internationaux.

En Europe, le Mi 11 a obtenu MIUI 12.5 le mois dernier, et il est enfin temps pour les Mi 10T et Mi 10T Pro de recevoir également le nouveau logiciel. Ils auraient également dû l’obtenir en mai, mais pour une raison quelconque, le déploiement a été retardé.

Quoi qu’il en soit, c’est ici maintenant, donc si vous avez un Mi 10T ou Mi 10T Pro acheté quelque part dans l’UE, sachez que dans les prochains jours ou semaines, l’attente sera terminée et vous verrez la notification de mise à jour magique.

La nouvelle version est étiquetée 12.5.1.0.RJDEUXM, elle est basée sur Android 11 bien sûr, et pèse un peu plus de 3 Go.

MIUI 12.5 promet de rendre n’importe quel appareil plus rapide avec des ajustements de modèle personnalisés, et offre une réponse instantanée aux gestes et « 20 fois plus de puissance de rendu ». MIUI se vante également qu’il est devenu plus léger, plus rapide et plus durable (quoi que cela signifie). De plus, une toute nouvelle application Notes est intégrée, avec une tonne de fonctionnalités telles que des cartes mentales, des griffonnages, des croquis, des mises en page dynamiques et des extraits.

