La série Xiaomi Mi 10T a été lancée en octobre de l’année dernière en tant que concurrent du OnePlus 8T. Alors que le Mi 10T et le Mi 10T Pro étaient à égalité avec le OnePlus 8T en termes de matériel, en termes de logiciel, la série Mi 10T est venue avec Android 10, tandis que le OnePlus 8T a été lancé avec Android 11. Maintenant, cependant, le Mi 10T et le Mi 10T Pro reçoivent la mise à jour Android 11, selon les rapports des utilisateurs.

Selon les rapports, la mise à jour est initialement déployée pour les utilisateurs indiens et les utilisateurs de Xiaomi Mi 10T en Inde obtiennent Android 11 dans MIUI 12 lui-même et non dans MIUI 12.5. La mise à jour, selon un rapport des développeurs XDA, porte le numéro de version V12.1.1.0.RJDINXM et est également livrée avec le correctif de sécurité Android de janvier 2021. À partir de maintenant, Xiaomi marque en interne la version Android 11 pour Mi 10T comme une « bêta stable ». Cela signifie qu’un compte Mi autorisé peut être nécessaire pour installer manuellement le fichier ZIP pour Android 11 sur votre téléphone.

Le Mi 10T et le Mi 10T Pro sont tous deux équipés d’un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz ainsi que de la technologie d’affichage AdaptiveSync de Xiaomi. Les deux smartphones sont livrés avec une configuration à trois caméras. Alors que le Mi 10T Pro utilise un appareil photo principal de 108 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels et à un objectif macro de 5 mégapixels. Le Mi 10T, quant à lui, utilise un tireur principal de 64 mégapixels, ainsi qu’un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Le Mi 10T et le Mi 10T Pro utilisent le même vivaneau avant de 20 mégapixels.

Les deux smartphones sont alimentés par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage interne. Il existe également un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible. De plus, la série Mi 10T est dotée de fonctionnalités telles que la connectivité 5G, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et le verre Gorilla Glass de Corning pour la protection.