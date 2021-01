Xiaomi a lancé son smartphone Mi 10i en Inde la semaine dernière. Le Mi 10i est devenu le smartphone le plus abordable de la série Mi 10 de la société, au prix de 20999 roupies à partir de. Le Mi 10i a été lancé en concurrence avec d’autres appareils du marché comme le Samsung Galaxy M51 et OnePlus Nord et a été mis en vente pour la première fois le 7 janvier, mais uniquement pour les abonnés Amazon Prime, et le 8 janvier pour tout le monde via officiel Chaînes Mi. Sur Amazon, le smartphone s’est ouvert à une réponse extrêmement positive, car Xiaomi a déclaré qu’il avait vendu Rs 200 crores de smartphones Mi 10i lors de la première vente.

Xiaomi, dans son annonce, a déclaré que les cinq variantes du Mi 10i figuraient parmi les cinq produits les plus vendus dans toutes les catégories lors de sa première vente sur Amazon Inde, faisant du Mi 10i le smartphone le plus vendu. Xiaomi a déclaré que plus de 1,5 million d’utilisateurs ont choisi de se tenir informés sur Amazon lors du lancement. Les deux variantes de l’option de stockage 6 Go de RAM + 128 Go et les trois variantes de la configuration de stockage 8 Go de RAM + 128 Go du Mi 10i étaient les cinq produits les plus vendus dans toutes les catégories sur Amazon Inde, a déclaré Xiaomi.

Réagissant au développement, Manu Kumar Jain, directeur général de Mi India, a déclaré: «Nous sommes vraiment submergés par l’amour et la réponse reçus de nos fans et consommateurs Mi pour Mi 10i. Rs 200 Crore de ventes dans la 1ère vente est une étape importante et nous sommes heureux de vous annoncer cela. «

Xiaomi a lancé le Mi 10i pour offrir l’expérience phare dans un package abordable. Le smartphone est livré avec un écran Full HD + de 6,67 pouces avec 450 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 750G de Qualcomm, accompagné du GPU Adreno 619 et jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage interne. Le Mi 10i est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 et dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un appareil photo principal de 108 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un Capteur de profondeur 2 mégapixels. À l’avant, le Mi 10i est livré avec un selfie de 16 mégapixels.