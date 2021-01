Xiaomi a révélé les prochaines options de couleur Pacific Sunrise et Atlantic Blue du Mi 10i avant son lancement en Inde le 5 janvier. Le micro-site Amazon dédié du téléphone est également en direct, ce qui met en évidence le SoC Qualcomm Snapdragon 750G, sous le capot. Le nouveau smartphone Xiaomi, comme son nom l’indique, est une extension de la série Mi 10 et serait spécialement conçu pour le marché indien. Notamment, le « i » dans le surnom représente l’Inde, a annoncé Xiaomi. Des teasers antérieurs publiés par la société ont confirmé sa configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 108 mégapixels.

Les images officielles du Mi 10i sur Twitter révèlent que les caméras arrière se trouvent dans un module circulaire différent du module de caméra arrière en forme de pilule sur le Mi 10 vanille. D’autre part, la série Mi 10T est livrée avec un module rectangulaire. On dit également que le prochain Mi 10i comprend une option de couleur noire. Parallèlement à la nouvelle couleur, Xiaomi a publié une vidéo teaser sur ses canaux de médias sociaux qui suggèrent au moins une journée d’autonomie sur Mi 10i. La vidéo donne également un aperçu du téléphone sous l’angle supérieur.

Auparavant, des rapports avaient indiqué que le Mi 10i serait une version rebaptisée du Redmi Note 9 Pro 5G que la société de technologie chinoise avait dévoilée en Chine en novembre 2020. Cependant, un cadre de Xiaomi avait confirmé à News18 que le Mi 10i serait un tout -nouveau téléphone sans préciser les détails. Le directeur général de Xiaomi India, Manu Kumar Jain, dans la vidéo de la semaine dernière, a également déclaré que le Mi 10i serait une extension des téléphones Mi 10, nous pouvons donc nous attendre à ce que l’appareil emprunte certaines fonctionnalités à ses frères et sœurs. Certaines des fonctionnalités notables de la gamme Mi 10 incluent la charge rapide et la prise en charge de la 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11a / b / g, NFC et le port USB Type-C. Les smartphones sont également équipés d’un grand écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Comme mentionné, Xiaomi dit que le Mi 10i serait fabriqué en Inde et personnalisé par l’équipe produit indienne.