Xiaomi Mi 10i maintenant disponible pour les membres Amazon Prime, Mi Reward, la vente générale commence demain

Le Xiaomi Mi 10i est déjà en vente en Inde, mais tout le monde n’est pas invité. Les membres d’Amazon Prime peuvent saisir une unité dès maintenant (note: la version 6/64 Go n’est pas encore disponible). L’autre groupe avec un accès prioritaire au nouveau téléphone est celui des membres Reward Mi.







Les membres Amazon Prime et Mi Reward bénéficient d’un accès anticipé au Xiaomi Mi 10i

Dans les deux cas, vous pouvez obtenir une remise instantanée de 2 000 INR avec une carte bancaire ICICI. En outre, Reliance Jio offre des avantages «d’une valeur de 10 000 INR», bien que ce ne soit pas une somme forfaitaire. Sur ce montant, 3 000 INR sont répartis en 40 coupons de réduction de 75 INR, que vous pouvez utiliser pour recharger votre compte Jio. Il y a aussi une séance de conseils en conditionnement physique d’une valeur de 2 500 INR.

Vous devriez lire la ventilation détaillée pour plus de détails à ce sujet. Il y a aussi plus d’avantages, par exemple, vous pouvez obtenir un Mi Smart Speaker pour 2000 INR (la moitié de son prix actuel).

Pour tous les autres, la vente du Mi 10i débutera demain à 12 heures. Vous pouvez acheter le téléphone sur Mi.com ou Amazon.in. Les prix commencent à 21 000 INR pour le modèle 6/64 Go, celui avec 6/128 Go coûte 22 000 INR et la version supérieure avec 8/128 Go de mémoire coûte 24 000 INR.